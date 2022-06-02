اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 حزيران/يونيو 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 3 حزيران/يونيو 2022:

حظك اليوم الجمعة 3 حزيران/يونيو 2022‎‎ على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تفكر بتطوير مهارات حاول أن تستغل الفرصة.

تفكر بتطوير مهارات حاول أن تستغل الفرصة. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تشعر بالحب والعشق أمام شريكك حاول أن تعبر عن مشاعرك.

تشعر بالحب والعشق أمام شريكك حاول أن تعبر عن مشاعرك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: تعاني من البردية والصداع حاول أن ترتدي ملابس ثقيلة.

تعاني من البردية والصداع حاول أن ترتدي ملابس ثقيلة. برج الحمل الرجل اليوم: أنت تعاني من اضطرابات نفسية حاول أن تخرج من هذه الحالة قريباً.

أنت تعاني من اضطرابات نفسية حاول أن تخرج من هذه الحالة قريباً. برج الحمل المرأة اليوم: أنتِ اليوم تفكرين بزيارة صديقة قديمة حاولي الاستمتاع معها.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: خفف من كبريائك وغرورك حاول أن تتواضع مع زملائك.

خفف من كبريائك وغرورك حاول أن تتواضع مع زملائك. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تهتم بشريكك بشكل أفضل.

حاول أن تهتم بشريكك بشكل أفضل. حظ برج الثور اليوم صحياً: مشكلة في المفاصل حاول أن تفحص فيتامين د.

مشكلة في المفاصل حاول أن تفحص فيتامين د. برج الثور الرجل اليوم: تفضل الجلوس لوحد اليوم، حاول أن تتامل.

تفضل الجلوس لوحد اليوم، حاول أن تتامل. برج الثور المرأة اليوم: كوني ممتنة لحياتك وعملك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تشعر بعدم الراحة من زميل يجلس بجانب حاول تجنبه.

تشعر بعدم الراحة من زميل يجلس بجانب حاول تجنبه. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تبحث عن شريك اهتم بتطوير نفسك.

لا تبحث عن شريك اهتم بتطوير نفسك. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: لا تكثرين من تناول الحلويات حافظي على صحتك.

لا تكثرين من تناول الحلويات حافظي على صحتك. برج الجوزاء الرجل اليوم: تستطيع أن تغير شخصيتك فقط فكري.

تستطيع أن تغير شخصيتك فقط فكري. برج الجوزاء المرأة اليوم: لماذا لا تفكرين بالسفر؟ حاولي أن تغيري من شخصيتك.

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تشعر بعدم الراحة من مديرك حاول أن تتفهمه.

تشعر بعدم الراحة من مديرك حاول أن تتفهمه. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر بالحب والاحترام اتجاه شريكك لكن لا تشك بتصرفاته.

تشعر بالحب والاحترام اتجاه شريكك لكن لا تشك بتصرفاته. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تشعر بالصداع والمغص حاول أن تشعر ماء بكثرة.

تشعر بالصداع والمغص حاول أن تشعر ماء بكثرة. برج السرطان الرجل اليوم: أنت اليوم تشعر بالتوتر حاول أن تفكر بمشاهدة التلفاز.

أنت اليوم تشعر بالتوتر حاول أن تفكر بمشاهدة التلفاز. برج السرطان المرأة اليوم: أنت تفكرين أن تبقي في المنزل للراحة والاسترخاء.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا تكثر من إجازاتك حاول الالتزام.

لا تكثر من إجازاتك حاول الالتزام. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تشعر بالوحد والحزن حاول أن لا تفكر بالموضوع.

تشعر بالوحد والحزن حاول أن لا تفكر بالموضوع. حظ برج الأسد اليوم صحياً: لا تبالغ بتناول الأملاح لأنك تعاني من الضغط العالي.

لا تبالغ بتناول الأملاح لأنك تعاني من الضغط العالي. برج الأسد الرجل اليوم: أنت اليوم جذاب وملفت للانتباه.

أنت اليوم جذاب وملفت للانتباه. برج الأسد المرأة اليوم: أنت اليوم تفكرين الخروج مع صديقاتك حاول أن تستمعي.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: حان الوقت لتطوير مهاراتك لا مانع من اخذ دورات للتطوير.

حان الوقت لتطوير مهاراتك لا مانع من اخذ دورات للتطوير. برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تعبر عن مشاعرك لشريكك.

حاول أن تعبر عن مشاعرك لشريكك. برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تهتم بصحتك أكثر وتناول الأطعمة الصحية.

حاول أن تهتم بصحتك أكثر وتناول الأطعمة الصحية. برج العذراء الرجل اليوم: لا تبالغ بردات فعلك مع العائلة كن هادىء.

لا تبالغ بردات فعلك مع العائلة كن هادىء. برج العذراء المرأة اليوم: اليوم تفكرين بممارسة التأمل.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تبقى كئيب من مكان عملك حاول أن تتعرف على الزملاء أكثر.

لا تبقى كئيب من مكان عملك حاول أن تتعرف على الزملاء أكثر. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تشعر بعدم الراحة من شريكك، انتبه.

تشعر بعدم الراحة من شريكك، انتبه. حظ برج الميزان اليوم صحياً: حاول أن تكثر من شرب الماء بسكل يومي.

حاول أن تكثر من شرب الماء بسكل يومي. برج الميزان الرجل اليوم: لا تهتم بصديقك أنت شخص واثق من نفسك.

لا تهتم بصديقك أنت شخص واثق من نفسك. برج الميزان المرأة اليوم: لا تنسي أن تضعي واقي الشمس بشكل يومي.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: لا تكثر من الثرثر لأنك تزعج الموظفين.

لا تكثر من الثرثر لأنك تزعج الموظفين. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تهتم ببرودة أعصاب شريكك فهو يمر بمرحلة صعبة حالياً.

لا تهتم ببرودة أعصاب شريكك فهو يمر بمرحلة صعبة حالياً. حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول الخضار في هذه الفترة لأنك مصاب بالإمساك.

حاول أن تكثر من تناول الخضار في هذه الفترة لأنك مصاب بالإمساك. برج العقرب الرجل اليوم: حاول أن تخطط لرحلة قصيرة مع أصدقائك لتغيير جو.

حاول أن تخطط لرحلة قصيرة مع أصدقائك لتغيير جو. برج العقرب المرأة اليوم: حاولي أن تمارسين رياضة المشي بشكل يومي.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لا تهتم بما يقال عنك في مكان العمل حاول الاهتمام بعملك فقط.

لا تهتم بما يقال عنك في مكان العمل حاول الاهتمام بعملك فقط. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: لا تكثر من الشكوى لأنه شريكك يشعر بالانزعاج منك.

لا تكثر من الشكوى لأنه شريكك يشعر بالانزعاج منك. حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تفحص بشكل دوري جميع الفحوصات للتأكد من صحتك.

حاول أن تفحص بشكل دوري جميع الفحوصات للتأكد من صحتك. برج القوس الرجل اليوم: حاول أن تكون ألطف مع أصدقائك وابتعد عن العصبية.

حاول أن تكون ألطف مع أصدقائك وابتعد عن العصبية. برج القوس المرأة اليوم: كوني ممتنة بما تملكينة من سيارة وعائلة وعمل ومنزل.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: لا تهتم بمشاكل زملائك مع المدير حاول أن تبتعد عنهم.

لا تهتم بمشاكل زملائك مع المدير حاول أن تبتعد عنهم. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: حب وعشق واحترام هذه هي عنوان علاقتك مع الشريك.

حب وعشق واحترام هذه هي عنوان علاقتك مع الشريك. حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تكثر من شرب السوائل لأنك تعاني من الجفاف.

حاول أن تكثر من شرب السوائل لأنك تعاني من الجفاف. برج الجدي الرجل اليوم: يوجد مشكلة تحاول أن تحلها دون تدخل الأهل.

يوجد مشكلة تحاول أن تحلها دون تدخل الأهل. برج الجدي المرأة اليوم: أنتِ اليوم متألقة وستكونين محط أنظار الجميع خلال السهرة.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: حاول أن تلتزم بالذهاب إلى الاجتماعات لأنها تؤثر عليك.

حاول أن تلتزم بالذهاب إلى الاجتماعات لأنها تؤثر عليك. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: أنت معجب بشخص حاول أن تتودد إليه للفت انتباهه.

أنت معجب بشخص حاول أن تتودد إليه للفت انتباهه. حظ برج الدلو اليوم صحياً: تعاني من نقص فيتامين د وحديد.

تعاني من نقص فيتامين د وحديد. برج الدلو الرجل اليوم: لا تكون سلبي حاول أن تهتم تغير من شخصيتك.

لا تكون سلبي حاول أن تهتم تغير من شخصيتك. برج الدلو المرأة اليوم:أنتِ تعانين من التوتر وقلة النوم في هذه الفترة.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: أنت في إجازة حالياً حاول أن تفصل وتستمتع بإجازتك.

أنت في إجازة حالياً حاول أن تفصل وتستمتع بإجازتك. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: أنت على موعد مع شريكك حاول أن تكون أنيق.

أنت على موعد مع شريكك حاول أن تكون أنيق. حظ برج الحوت اليوم صحياً: تعاني من صداع شديد وآلام في المفاصل حاول أن تلتزم في المنزل.

تعاني من صداع شديد وآلام في المفاصل حاول أن تلتزم في المنزل. برج الحوت الرجل اليوم: أنت اليوم تشعر باضطرابات من عائلتك لأنهم يضغطون عليك بشدة.

أنت اليوم تشعر باضطرابات من عائلتك لأنهم يضغطون عليك بشدة. برج الحوت المرأة اليوم: تحاولي أن تستمتعي بإجازتك لكن لا تنسي أن تهتمي بأناقتك في المساء.

توقعات الأبراج 2022 من ماغي فرح