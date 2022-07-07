اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022:
حظك اليوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2022
حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن تلتزم بأوقات الدوام يا عزيزي برج الحمل.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الشريك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول أن تكثر من الخضار والفواكة.
- برج الحمل الرجل اليوم: انت شخص عنيد ولا تستطيع السيطرة على عصبيتك.
- برج الحمل المرأة اليوم: حاولي أن تمارسي الرياضة لتخفيف وزنك.
حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تفكر بأخذ إجازة من عملك من أجل السفر.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تكسر روتينك أنت والشريك.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: أكثر من شرب الماء يا عزيزي برج الثور.
- برج الثور الرجل اليوم: حاول أن تلتزم بقرارات ولا تكون متردد.
- برج الثور المرأة اليوم: تفكرين بعمل خطة من أجل أهداف جديدة.
حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: حاول أن تأخذ إجازة قصيرة للترفيه عن نفسك.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحد مع شريكك أو أي أحد.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية لتخفيف وزنك وتحسين صحتك.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: أنت اليوم في قمة انشغالك وتفكر بعدم الرد على أية مكالمة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: حاولي السيطرة على عصبيتك قدر المستطاع.
حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: أنت اليوم تشعر بالسعادة لأنه آخر يوم للعمل قبل غجازة عيد الأضحى.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي السرطان اليوم ملىء بالمفاجآت والكلام الرومانسي استعد.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول أن تخفف من الطعام لتخفيف البطن.
- برج السرطان الرجل اليوم: تشعر اليوم بالملل وتفكر بعمل رحلة في عيد الأضحى.
- برج السرطان المرأة اليوم: حاولي أن تعملي خطة جديدة لتنفيذ أهدافك.
حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: التزم أوقات الدوام لأنك مراقب.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: جدد علاقتك مع الشريك فكر بالسفر.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشعر بالصداع والدوخة حاول استشارة الطبيب.
- برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة بعمل شيء شاهد مسلسلك المفضل.
- برج الأسد المرأة اليوم: حاولي أن تغير من ستايلك وتسريحة شعرك لأنك تشعرين بالملل.
حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: أنت تبالغ في العمل والتفكير به، حاول أن تفصل.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: مشكل كثيرة مع الشريك بسبب المال حاول أن تهدأ.
- برج العذراء اليوم صحياً: لا تتردد في عمل فحوصات دورية.
- برج العذراء الرجل اليوم: تشارك أصدقائك في مشروع بسيط وسينجح.
- برج العذراء المرأة اليوم: حاولي الاهتمام بعائلتك ولا تهمليهم فهم بحاجة لك.
حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تفضل أن لا تتكلم مع زملائك حتى لا تقع في مشاكل أنت غنى عنها.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: جهز مفاجئة لشريكك وغير الروتين.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: لا تبالغ في شرب الكافيين لأنك تعاني من قلة النوم.
- برج الميزان الرجل اليوم: حاول أن تتخذ قرارات سريعة دون تردد.
- برج الميزان المرأة اليوم: كن ممتن في كل صباح واحمد الله على ما تملك.
حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: حاول أن تساعد زملائك في العمل ولا تكن أناني.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالتعب والارهاق من مشاكلك مع الشريك.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تهتم بأكلك أكثر ولا تنسى شرب الماء بكثرة.
- برج العقرب الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة من تصرفات أقاربك.
- برج العقرب المرأة اليوم: حاول الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى وافصلي عقلك عن المشاكل والعمل.
حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تفكر بعمل مشروع بسيط وخاص لك فقط.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تفضل السفر في الصيف مع شريكك.
- حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تهتم بغذائك وابتعد عن الأطعمة الجاهزة.
- برج القوس الرجل اليوم: لا تبالغ بالعصبية وكن أكثر هدوءاً.
- برج القوس المرأة اليوم: حاولي أن تتبعي نظام صحي لتخفيف وزنك لأنك لديك مناسبات كثيرة.
حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: حاول أن تخفف من توترك في العمل.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تشعر بعدم الراحة من تصرفات الشريك.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تنام على الأقل 6 ساعات للراحة.
- برج الجدي الرجل اليوم: تفكر أن تخطط لسفر في عيد الاضحى مع العائلة.
- برج الجدي المرأة اليوم: لا تتأثري بكلام اصدقائك عنك.
حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تشعر بعدم الراحة من تصرف مديرك معك وتشعر بالتوتر.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: حاول أن تسيطر على أعصابك لأنه تصرفات شريكك لا تعجبك.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: حاول أن تبتعد عن الحلويات لأنك تعاني من السكري.
- برج الدلو الرجل اليوم: لا تبالغ في ردة فعلك في السهرة كن اكثر هدوءاً.
- برج الدلو المرأة اليوم: أنتِ مشغولة اليوم ولا مجال للتفكير بسلبية.
حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تخطط لإجازة العيد وتفصل كلياً عن العمل.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: حاول أن تكون رومانسي مع الشريك وأكثر لطفاً في التعامل.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: أكثر من تناول الخضار يا عزيزي الحوت.
- برج الحوت الرجل اليوم: تشعر بالرغبة في تغيير حياتك للأفضل.
- برج الحوت المرأة اليوم: حاولي ان تبتعدي عن كل ما يغير مزاجك قبل العيد.
برج الجوزاء المزاجي: أبرز 10 عيوب وميزات
كيف أتعامل مع رجل برج الجوزاء عندما يغضب؟
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)