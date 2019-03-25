كل ما تريد معرفته عن حمض الأرجنين!

الأرجنين من الأحماض الأمينية المهمة والأساسية لجسم الانسان

يعد الأرجنين من الأحماض الأمينية المهمة والأساسية لجسم الانسان، يحتاجه الجسم لإنتاج أكسيد النتريك بتكسير الأرجنين بواسطة أنزيم Citruline الذي يقوم بإنتاج الحمض بكمية تكفي الجسم، تستعمل في بعض الأحيان كمكمّل غذائي. يستخدمها الجسم لخلق أكسيد النتريك في الأعضاء التناسلية لتوسيع الأوعية الدموية، وانخفاض هذا الحمض في الجسم يمكن أن يحدّ من قدرة الرجال على الحصول على الانتصاب ويؤثّر على إحساس المرأة بالإثارة.

الأطعمة التي تحتوي على الأرجنين منها، سمك السلمون، وسمك القد، والهلبوت ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والدواجن والمكسرات، وأكثر من ذلك يكون في الخضروات مثل الصويا والخروب.

تخبرنا اختصاصية التغذية والصحة العامة ميرنا الفتى عن أهمية الأرجنين ومحاذيره عبر" النهار".

أهمية أكسيد النتريك:

1. يوسّع الأوعية الدموية فيترتب عنه زيادة الدم المتدفق إلى العضلات والمحمل بالأوكسجين والغذاء.

2. يعزز الكفاءة أو القدرة الجنسية للفرد.

3. تثير بعض الأبحاث الى ان الأرجنين يزيد من إفراز هرمون النمو والأنسولين.

4. يفيد في تنظيم مستويات الأملاح داخل الجسم عند مستويات ثابتة.

5. يحفز الجهاز المناعي للفرد لانه ينتج اكسيد النتريك عند تكسيره المتواجد داخل خلايا هذا الجهاز.

6. يفيد الجسم في حرق الدهون.

7. يفيد في علاج حالات ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب لقيامه بتوسيع الاوعية الدموية.

المضاعفات الجانبية:

يمكن تناوله من قبل أشخاص أصحاء لفترة قصيرة ولا يسبب خطراً، ولكن بعض المضاعفات التي من الممكن ظهورها وأبرزها ألم في منطقة البطن وانخفاض ضغط الدم والتهابات في المجاري التنفسية والنقرس.

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