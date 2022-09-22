العناية بالبشرة ربما تحتاج إلى وقت طويل لكن مع استقبال اليوم الوطني السعودي 92 خلال الأيام القادمة، سوف نحرص على اختيار خلطات طبيعية آمنة بالمنزل دون دفع أموالاً باهظة للعناية بتبييض البشرة وعلاجها من الجفاف قدر المستطاع، وكي تظهر صاحباته بإطلالة جذابة في هذا اليوم المميز.

خلطات طبيعية لتبييض البشرة قبل اليوم الوطني السعودي 92

الخلطة الأولى

قبل قدوم اليوم الوطني السعودي قومي بمزج القليل من زيت اللوز الحلو مع ملعقة طعام من الحليب الجاف وملعقة طعام من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة من العسل، ثم قومي بخلط المكونات وضعي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة تقريبًا، ثم قومي بغسله بالماء الباردة، وسوف تجدي النتيجة فورًا.

الخلطة الثانية

قومي بمزج ملعقتين بحجم صغير من العسل مع ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، ثم قومي بخلط المكونين جيدًا، ثم طبقي المزيج على المنطقة المحيطة بالعينين كل ليلة قبل الخلود إلى النوم وقومي بغسل وجهك في الصباح التالي، يمكنك أن تقومي بهذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

الخلطة الثالثة

قومي بهرس ثلاث شرائح من الأفوكادو وامزجيها مع سبع قطرات من زيت اللوز، ثم طبّقي المزيج على عينيك واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حتي يجف تمامًا ثم اغسليه بالماء البارد.

ماسكات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة والحبوب

ماسك البيض والليمون للتخلص من البقع الداكنة والحبوب

مقادير ماسك البيض والليمون

واحده من صفار بيضة

ملعقة حجم صغير من العسل

القليل من عصير الليمون.

طريقة عمل ماسك البيض والليمون

أولاً يجب مزج صفار بيضة واحدة مع ملعقة حجم صغير من العسل ووضع بضع قطرات من عصير الليمون.

ثم توضع على الوجه لساعة تقريباً ثم تشطف بالماء.

ينصح بوضع ماسك البيض والليمون صباحاً أو قبل الذهاب إلى النوم.

ماسك الدقيق للتخلص من البقع الداكنة والحبوب

مقادير ماسك الدقيق

ملعقتين حجم صغير من الدقيق

ملعقتين حجم كبير من زيت الزيتون

طريقة عمل ماسك الدقيق

أولاً قومي بخلط ملعقتين حجم صغير من الدقيق مع ملعقتين حجم كبير من زيت الزيتون.

ثم ضعي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة تقريباً ثم اغسل الوجه بالماء الفاتر، وسوف تجدي النتيجة الفورية.

ماسك النشاء والعسل للتخلص من البقع الداكنة والحبوب

مقادير ماسك النشاء والعسل

ملعقة حجم كبير نشاء

كوب حجم صغير ماء ورد

ملعقة حجم صغير عسل أصلي

طريقة عمل ماسك النشاء والعسل

قومي بخلط مقادير ماسك النشاء والعسل جيدًا.

ثم قومي بتسخين الماسك على نار هادئة حتى تصبح كالجيلاتين.

ثم يبرد الماسك وطبقيه على البشرة وتترك مدة نصف ساعة تقريباً.

ثم قومي بغسل وجهك بماء بارد لأنه يعمل على شد بشرتك.

من فوائد ماسك النشاء والعسل أنه يساعد على تبيض البشرة ومنع ظهور الحبوب.

خلطات لعلاج البشرة الجافة

خلطة التفاح لعلاج البشرة الجافة

من فوائد التفاح أنه يحتوي على البوتاسيوم والتانين المفيدينلتكوين نسيج البشرة، ويساعد أيضاً على علاج جفاف البشرة وتهدئتها لتبدو أكثر لمعاناً وجمالاً.

طريقة عمل خلطة التفاح لعلاج البشرة الجافة

قومي ببرش حبة التفاح وامزجيها مع 3 ملاعق من الحليب لتكوين خليط متجانس.

ثم ضعي مزيج التفاح والحليب على بشرتك.

قومي بترك المزيج على بشرتك مدة 25 دقيقة تقريباً.

وأخيراً، قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك مع وضع ماء بارد أو ثلج وسوف تجدين النتيجة التي كنتِ تنتظريها من وقت طويل.

خلطة دقيق الشعير والكركم لعلاج البشرة الجافة

من فوائد خلطة دقيق الشعير والكركم لعلاج البشرة الجافة أنه يعطي البشرة المزيج ترطيب عالي جدًا ويعمل ايضاً على تهدئتها،وتجديد أنسجة الجلد وتفتيح البشرة.

طريقة عمل خلطة دقيق الشعير والكركم لعلاج البشرة الجافة

قومي بمزج ملعقتان حجم كبير من دقيق الشعير مع ملعقة حجم صغير من مسحوق الكركم وملعقتين حجم صغير من زيت الخردل حتى يصبح العجين متماسك كالعجين.

ثم ضعي المزيج المتماسك على بشرتك واتركيه مدة 10 دقائق تقريبًا.

ثم قومي بفرك البشرة بشكل دائري باستخدام أطراف الأصابع مدة دقيقتان.

وأخيراً، قومي بغسك وجهك بالماء البارد مع وضع الغسول المناسب لها، والنتيجة فورية.

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