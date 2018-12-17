طبق للرجيم: خُضار بالفُرن

خُضار بالفُرن

الخضار لها فوائد لا تحصى ولا تعد، حيث أنها توفر للجسم مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تعطي الجسم الطاقة والنشاط، وتحافظ على صحته وتحميه من الأمراض.

ولا يُمكن أن تخلو الحميّات الغذائيّة من وجبة من الخُضار؛ لما لها من أهميّة لصحّة الإنسان، وكما أنَّهُ دائماً يُنصح باستخدم الفُرن لطهيها، وفيما يلي طريقة تحضير خُضار بالفُرن:

مقادير خُضار بالفُرن:

- حبّتان صغيرتان من الكوسا.

- حبّة متوسِطة من القرع الأصفر.

- ثلاث حبّات صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو.

- حبّة صغيرة من الفلفل الأصفر الحلو.

- نصف كليو غرام من الهليون الطَّازج.

- حبّة كبيرة من البصل الأحمر المفروم.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير خُضار بالفُرن:

- أولا، نُشغّل الفُرن على حرارةٍ عالية قبل البدء بأيِّ شيء.

- ثم نفرم الخُضار إلى أحجامٍ صغيرة.

- ثم نضع الخُضار في صينيّة كبيرة بحيثُ تُشكّل طبقةً واحدة، ونسكب الزيت فوقها، ونُبهّر بالملح، والفلفل الأسود.

- ثم نُحمّر الخُضار لمُدَّة نصف ساعة مع التحريك بين الحين والآخر إلى أن تُصبح الخُضار طريّة وبُنيّة اللَّون وصحتين وعافية.

المزيد:

طريقة عمل الشاورما الصيامي

مقبلات صيامي: البطاطس المقلية بالأعشاب

طريقة عمل عجينة الكريب صيامي