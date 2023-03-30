يوم الجمعة يوم عظيم، والذي لن تقوم الساعة إلا فيه، هذا درة الأيام وهو قرة عين المتقين، يوم الجمعة إجازة عند البعض لكن في الحقيقة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، سعيد هو ذاك الشخص الذي تفرغ فيه العبد لطاعة ربه وإبتدأ بتطبيق الآداب لينال هذه الأجور التي هي منجم يوم الجمعة.

يوم الجمعة يوم تستجاب به الدعوات خاصة بعد صلاة العصر، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة أدعية وأهمها: دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة، دعاء لاخي الشهيد، ﻿دعاء للاخوة يوم الجمعة، دعاء لاخي المتوفي يوم الجمعة تويتر،دعاء المتوفي يوم الجمعة.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة

فيما يلي دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة:

في يوم الجمعة المباركة، اللهم في يوم الجمعة ارحم اخي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة اجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك أكرم وارحم منك اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره واجعله من المنعمين في قبره اللهم انت رحمن الدنيا والأخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة أنر قبر اخي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

اللهم في يوم الجمعة المباركة أنر قبر اخي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

اللهم في يوم الجمعة المباركة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أخي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

اللھم وفي يوم الجمعة إن أخي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

دعاء لاخي الشهيد

اللهم إن إخواننا الشهداء قد مضوا إلى حالهم وسبقونا بأعمالهم فاجعل مأواهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يا أكرم الأكرمين.

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

اللهم إن إخواننا الشهداء قد مضوا إلى حالهم وسبقونا بأعمالهم فاجعل مأواهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يا أكرم الأكرمين.

اللهم قد ترك الشهداء أهلهم وودعوا أحبابهم وفارقوا ذويهم، اللهم فارحم دموع المحبين وتأوه المشتاقين وحنين العاشقين.

اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم في جنات النعيم.

اللهُمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك، فأعِذْه مِن فتنةِ القبرِ، وعذابِ النَّارِ، أنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللَّهمَّ فاغفِرْ له وارحَمْه، إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللهم ارحم الشهيد "نذكر الاسم" وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارًا خيرًا من دراه، اللهم ابني له قصرًا في جنتك يا رب العالمين.

اللهم إني أستغفرك يا عظيم لي ولجميع الشهداء.

﻿اللهم ارحم شهداءنا وشهداء جميع المسلمين، وأدخلهم في رحمتك التي وسعت كل شيء يا رب وإنا لله وإنا إليـــه راجعون.

﻿اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأزواجًا خيرًا من أزواجه وأسكنه فسيح جناتك في الدراجات العليا، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء اللهم اجعل له من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره نورًا من نورك يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء وصبّرهم يا رب العالمين اللهم ألهمهم الصبر واشفي صدورهم.

اللهم تقبل شهداءنا يا رب واعفُ عنهم يا كريم يا أرحم الراحمين.

اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه وليّن ترابه وثبّت أقدامه وألهمه حسن الجواب اللهم طيّب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.

اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم أدخله الجنه من غير مناقشة حساب ولا سابقه عذاب.

اللهم إني أستغفرك يا عظيم لي ولجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل كلمة الحق.

﻿دعاء للاخوة يوم الجمعة

﻿اللهم يا رب بارك لإخوتي في أعمارهم. اللّهم إنّا نسألك أنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني وإخوتي لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِّين، وغير مفتونين.

اللهم ارزق إخوتي الرزق الحلال المبارك.

اللهم يا رب أظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم ارحم اخي وعوض شبابه بالجنه

ربي اجعل مقام اخي "الاسم" في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارحم من أغلق عينه ورحل عنا اللهم لا تطفىء نور قبره وأجعله أجمل مسكن تغفو به عينه وجميع موتى المسلمين.

اللهم يا رب ارحم اخي برحمتك الواسعه يارحيم اللهم عوض شبابه في جنات النعيم اللهم أنر قبره واجعله في نعيم دائم يارب، اللهم واجمعنا به في جنة الفردوس من غير سابق عذاب ولاحساب.

اللهم ارحم أخي يارب أغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا و أجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين.

اللهم إن أخي قد أتم عامه "عدد الاعوام" وهو بجوارك اللهم أنر قبره واجعله في نور دائم، اللهم و اجعل مثواه الفردوس الاعلى من الجنة واجمعنا به في جنانك وتحت ظلك يارب العالمين.

اللهم ارحم أخي واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أرحم أخي وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجمعني به يارب.

اللهم ارحم أخي فهو اغلى مافقدت اسالك ربي بكل اسم هو لك ان تغفرله وتنزل عليه ضياء على قبره وسعه تؤنس وحشته.

دعاء لاخي المتوفي يوم الجمعة تويتر

اللهـُم إجعل أخي من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيّك والمحظوظين بشفاعتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل أخي من أسعد السعداء في قبره ، اللهم بلغه شوقنا و حبنا و سلامنا یا کریم ، اللهم توله برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم ارحم من اشتقت له شوقًا لا يعلمه سواك، اللهم ارحم من حن القلب لصوته و لرؤيته.

اللهم لا تجعل أخي وحيد ولا غريب يارب كن عليه حليماً و رحيماً غفوراً و محباً وعطوفاً، اللهم آنس وحشته و إرحم ضعفه و غربته اللهم ارحمه رحمه تليِق بجلال وجهك وعظيم شأنك وسلطانك .

رحم الله قلبًا لو فنت الدنيا ما أتت بمثله اللهُم أرحم من لم تشبع عيني من رؤيته ولا أُذناي من صوته اللهُم ارحم أخي فقيدي واجعله يبتسم فرحًا في جنتك، اللهُم طمأنينة تحيط قبره، اللهُم نعيمًا يحفّه، وأنهار تسرّ ناظره، اللهُم الخلود لروحه في جنةٍ مثل التي كانت بقلبه

#يوم_الجمعة عليك سلامٌ ونورٌ ورحمة ، وقبرٌ فسيح الزوايا وجنات عدنٍ ، وظل ظليل ، وقرة عين بدار السرور اللهُم أرحم أخي حبيبي واغفرله وأنر قبره.

دعوتي الدائمة أن يكُون قبرك أحن وأوسع من الأرض بما رحبت، اللهم ارحم اخي حبيبي واغفر له.

اللهم ارحم قلبًا رحيمًا اخذته إليك يارب وسع قبر أخي بنعيم لا يفنى.

الله لايذوقكُم فقد الأخ أقولها من كل قلبي يارب إني لا أكف عن الحنين ربي زدني يقينًا بلُقياه في فردوسك..اللهُم أرحم أخوي عمرو حبيبي بقدر ما تمنيت له البقاء.

اللهُم و إني مسنيّ الشوق لـ أخي فأنت أرحمّ الراحمين بـ قلبي، اللهُم أغفر لـ فقيدي اللهُم أرحم من لم تشبع عيني من رؤيته ، و لا أُذناي من صوته، و لا قلبي من حُبه، ربي أسألك لقاء أبدي به في جنّةٍ عالية قطوفها دانية.

الشوق للميِت يُميت يارب وان كنت مقصره في الدعاء له فانت الكريم الذيِ لاينسى،اللهم ارحم من كان في الارض طيب الذكر،طاهر القلب، يارب هب له بقدر دعاء الصالحيِن للأموات نعيماً ورضواناً وسرورا واجعله منعماً الى يوم ان يلقاك.

كل شوق يمُر بسلام الا الشوق للميت، اللهم إني اشتقت لمّيت لا يعوض ولا يعود، اللهم اغفر لفقيدي بقدر شوقي له واجعل قبره روضه من رياض الجنة.

ويبقى الأخ الحبُ الذي لا يسقط و لا ينتهي حتى و إن رحل ،اللهم ارحم اخي حبيبي واغفرله وعوض شبابه بالجنه يارب.

اللهُم في يوم الجمعة ارحم اخِي الذي إنقطع عمّله وبات وحيداً تحت التراب,اللهُم بّرد تربته وآنِس وحشته وأغفر ذنوبه وأجعل الفردوس داره.

اللهم في فجر يوم الجمعه أنر قبر فقيدي و إجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب اللهم إرحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.

اللهم نسألك في يوم الجمعة أدعية مُستجابة وذنوب تغُفر وحاجات تُقضى اللهم أغفر لنا وارحمنا واشفِ مرضانا واغفر لموتانا موتى المسلمين.

اللهُم في يوم الجمعه ارحم فقيدي واجعله على ضفاف نهر الكوثر من المبتسمين اللهم اغفر له واجعله عندك بأحسن حال يارب العالمين.

اللهم في يوم الجمعة انر قبور موتانا واجعل ملائكة الرحمه تطوف عليهم من كل جانب اللهم ارحمهم في باطن الأرض واسترهم يوم العرض يارب أنت خلقتهم وأنت أخذتهم وأنت الرحيم فليس غيرك ارحم بهم ف يارب اجبر هذا الكسر ب لقاء في الجنة.

اللهم أربط على قلبي حين أتذكره وزدني ثباتاً حين أشتاق له فإن فقدانه جرحاً لا يبرأ اللهم ارحم فقيدي واجعل ذلك الوجه المنير في أعلى مراتب النعيم.

رحم الله من لا يُذكر اسمه إلا بالخير، رحم الله وجهًا بشوشًا سمحًا، رحم الله روحًا طاهرة نقيَّة، اللهم ارحم اخي واجمعني به في جنات النعيم.

يارب و إن قصرت عليه بالدعاء فأنت ربه الذي لا تنساه اللهم أهده من الجنة مايسعد عيناه ، يارب براد وإتساع في قبره ،وباب جنةٍ مفتوح له، ولقاء مؤبد في الفردوس وخطايا قد غفرت عنه ،اللهم ارحمه واغفرله يارب العالمين .

اللهّم ارحم اخي وأجعل قبره مُنارًا مُستضاءً لا يشكو فيه ظلمةٍ ولا ضيق وبشره بروحٍ وريحان وجنةً النعيم يا أرحم الراحمين.

اللهم إن فقد أخي كان كسرًا لقلبي فيارب اجبر هذا الكسر بلقاء في الجنة، اللهم إني اشتقت لأخي الذي لايعوض ولا يعود ، اللهم ارحم ابتسامته التي لم تختفي من ذاكرتي و صوته الذي لم يفارق مسامعي، اللهم اجعل "اسم الشخص" مبتسم في جنتك يارب العالمين.

اشتقت لاخي الميت

رحيلك يؤلمني اخي، لقد اشتقت لسماع صوتك اشتقت لابتسامتك الجميلة، اشتقت لك يا اخي.

اخي وعضيدي وحبيبي معزي عساك للجنه يا الغالي اشتقت لك حيل.

أختك يا فقيدي باتت مشتاقه لك ولعينيك ومبسمك اشتقتُ لطيبه قلبك، اللهمّ أرحم أخي وأغفر له الله أجعل الجنة لوجهه والنور ل قبره يا الله.

اشتقت لمن اخذه الموت من بيننا اخي "اسم الشخص" غفر الله لك واسكنك الفردوس الأعلى بالجنة.

أخي الغالي اشتقت لك يا عسى قبرك نعيم اخي.

يا رب انزل عليه رحماتك وهون علينا فراقه والله الفراق صعب، وش حيلتي غير دعائي وشوقي لك.

أخي وفقيدي، وحزن قلبي، اشتقت لوجهك الذي لا يغيب عن خاطري لحظه، غفر الله لك وجعلك في راحه أبديه ونعيم لا يُفنى ولا يزُول.

بالصور دعاء لاخي المتوفي

دعاء المتوفي يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ترحم من فارق ديارنا، وأصبح القبر داره.

اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.

اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم واغفر ذنوبهم وارحمهم.

اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة يا عظيم.

اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور.. أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

اللهم في يوم الجمعة، اسألك أن ترحم من هم تحت التراب، الذين يترقبون منا دعوة صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم.اللهم في يوم الجمعة، ارحم من ضمه التراب، واشف من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهَمّ، واهدي من غرت الدنيا.

اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورا إلى يوم يبعثون، اللهم في يوم الجمعة أذق "اسم المتوفى" الجنة ونعيمها، والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له، يا رب ارحم أبي واغفر له، واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

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