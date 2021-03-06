طرق تعليم الطفل الإنصات للحديث

تتحدثين إلى ابنك بينما يشاهد التلفزيون، وتلقين محاضرة على ابنتك في الصباح قبل توجّهها إلى المدرسة، تتحدثين وتتحدثين وأنتِ متأكدة أن لا أحد يُنصت، هذا حال الكثير من الأمهات، نحن نرغب أن يستمع لنا أبناؤنا ويتابعون حديثنا، وحتى تنجحي في تحقيق هذا الهدف، اتبعي النصائح التالية.

احرصي على التواصل البصري

بينما يستمع إليكِ طفلك بأذنيه، فإن قدرته على إدراك ما تقولين تزداد عندما يتواصل معكِ بصرياً، لذلك قبل البدء بالحديث، اطلبي من طفلك أن ينظر إلى عينيكِ، وكلما ابتعد طفلك بنظره، اطلبي منه إعادة النظر إليكِ حتى تنهي حديثك.

أوجزي الحديث

الحديث الطويل يشتت الطفل ويصرف انتباهه عنكِ، احرصي على أن تستخدمي كلمات قليلة لشرح ما تريدين إيصاله لطفلك.

أبقي الحديث بسيطاً

إن كنتِ تريدين أن يستمع إليكِ طفلك حقاً، اجعلي رسالتك بسيطة، استخدمي كلمات بسيطة ومباشرة، ولا تتحدثي عن أكثر من نقطة في نفس الحديث، مثلاً إن كنتِ تطلبين من طفلك أداء بعض المهام، فلا تطلبيها جميعها في نفس الوقت، هذا يصرف انتباه الطفل ويجعله لا يستمع إليكِ، فقط اطلبي منه تنفيذ طلب واحد، وبعد تنفيذه اطلبي منه شيئاً آخر، وهكذا، ستلاحظين أن الطفل يستمع إلى حديثك البسيط في كل مرة، ويفهم جيداً ما تقولين.

تجنّبي الصراخ

صراخك في وجه طفلك سيصرف انتباهه عن حديثك بالطبع، فأنتِ تثيرين مشاعر الغضب والخوف داخله، ما يحول دون إنصاته إليكِ، لذلك تحلّي بالصبر وحاولي ضبط أعصابك، وتحدثي مع الطفل بهدوء ولطف.

تأكدي أنه فهم الحديث

بعد الانتهاء من توجيه حديثك إلى طفلك يجب أن تتأكدي أنه فهم ما ترغبين في إيصاله إليه، أخبريه أنكِ تريدين التأكد من أنه فهم حديثك، واطلبي منه تكرار رسالتك له، إن أخطأ في الفهم أو نسي، كرري حديثك بهدوء وصبر، ستجدين نتيجة أفضل في المرة التالية.

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