أسهل طريقة لذيذة لعمل السبانخ مع الأرز والدجاج

السبانخ مع الدجاج والأرز

السبانخ نوع من النبات الورقيّة ذات الفصيله القطيفيّه المفيدة وهو من النباتات الزهريّة الحوليّة التي تنمو في فصل الخريف، بدأت زراعته في آسيا وبالتحديد في إيران التي تُعتبر هي الموطن الأصليّ للسبانخ ثمّ أرسله العرب وأدخلوه الى أوربا وبعد ذلك انتشر في أوروبا وأغلب أنحاء العالم، ويتميّز نبات السبانخ بأنّه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحراريّة ويسمّى في بعض الدول بالأسفاناخ، وهو في متناول جميع الطبقات كون سعره اقتصاديّ ويستطيع الجميع شراؤه، وينمو السبانخ في فصل الخريف.

له فوائد عديدة فهو يدخل في السلطات والفطائر أو يؤكل مسلوقاً. كما يحتوى على فيتامينات أ، ب، ك... أما عن تركيبه العام فهو 92% ماء، 2.5% بروتين... والقيمة الحرارية 22 سعرا لكل مئة جرامٍ، يفيد السبانخ المصابين بالحميات والناقهين وفي أوجاع الحلق والنزلات الدائمة وأمراض الصدر.

إليكم طريقة سهلة لعمل السبانخ مع الدجاج والأرز:

المقادير:

- كيلو سبانخ مثلج

- 2 بصل مقطع

- 4 فص ثوم مدقوق

- 2 فص ثوم كامل

- ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

-2 ملعقة كبيرة صنوبر

- عصير 1/2 ليمونة

-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

-1/2 كوب ماء

- ملح وبهار "حسب الرغبة".

طريقة التحضير:

- في مقلاة يقلى البصل مع حصوص الثوم الكاملة يضاف الملح على البصل.

- عند استواء البصل تضاف الكزبرة والثوم المدقوق. وتقلى لمدة دقيقتين.

- تضاف السبانخ وتقلب حتى يذوب عنها الثلج ثم يضاف 1/2 كوب ماء وتغطي المقلاة لمدة 30 دقيقة.

- يضاف الصنوبر الني إلى السبانخ وتغطى المقلاة 10 دقائق حتى يطبخ الصنوبر.

- قبل التقديم يضاف عصير الليمون وتحرك السبانخ.

- يقدم السبانخ مع الأرز، وصحتين وعافية.

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