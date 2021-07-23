علاجات منزلية فعالة لعلاج الدوخة .. تعرف عليها

الدوخة هو مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل خفة الرأس أو عدم الثبات أو فقدان التوازن الذي قد يؤدي إلى الإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن.

وبشكل عام، تحدث الدوخة نتيجة كأحد أعراض الإصابة بحالات أخرى مثل انخفاض ضغط الدم، وأمراض عضلة القلب، والاضطرابات العصبية، وفقر الدم، والحساسية، ونقص السكر في الدم، وطنين الأذن، والتهابات الأذن، والسكتة القلبية، والاضطرابات المتعلقة بالرؤية، والصداع النصفي، والقلق اضطرابات وإصابات في الرأس.

قد تحدث الدوخة أيضًا نتيجة الجفاف أو دوار الحركة أو الإجهاد أو التمارين الرياضية أو التغيرات الهرمونية في الجسم أو الآثار الجانبية المحتملة للأدوية.

وتأتى الدوخة مصحوبة بمجموعة من الأعراض مثل الإحساس الزائف بالحركة وتغيرات الرؤية وضبابية الرؤية والصداع والنبض البطيء أو غير المنتظم. إذا شعرت بالدوخة بشكل منتظم، فاستشر طبيبك. خلاف ذلك، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لحل المشكلة.

التنفس العميق

يعد الاستنشاق والزفير بعمق أحد أفضل العلاجات لعلاج الدوخة حيث أنهما سيساعدان في توفير كمية كافية من الأكسجين للدماغ، مما يريح الجهاز العصبي ويقلل من الشعور بالدوار.

وإليك الطريقة: اجلس أو استلق في وضع مريح، ضع إحدى يديك على بطنك، وإبهام اليد الأخرى على فتحة أنف واحدة وأغلق فمك. ثم استنشق ببطء من فتحة الأنف المفتوحة، واملأ بطنك بالهواء، احبس أنفاسك، وأغلق كل من الخياشيم . بعد ثانيتين إلى ثلاث ثوان، قم بالزفير ببطء، واستخراج الهواء من البطن. كرر هذه التمرين لعشر مرات، ثم اجلس بهدوء لمدة 5 دقائق لتجنب الشعور بالدوار مرة أخرى.

شرب المياه

يُعد الجفاف سببًا شائعًا للدوخة، مكن أن يحدث هذا غالبًا بسبب عدم شرب الماء لفترة طويلة، أو عدم ترطيب جسمك أثناء وبعد التمرين. قد يسبب الجفاف أيضًا القيء أو الإسهال الذي يسبب فقدان السوائل بشكل مفرط.

لذلك، كلما شعرت بالدوار، حاول شرب كوب من الماء للحفاظ على رطوبتك وتجنب الدوار. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شرب شاي الأعشاب مع بعض العسل، أو تناول الحساء أو المرق أو عصائر الفاكهة.

تناول الطعام

قد يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم أيضًا إلى زيادة احتمالية الشعور بالدوار. يمكن أن يجعلك الجوع أيضًا عرضة للدوخة. لذلك، كلما شعرت بالدوار، حاول أن تأكل شيئًا. إذا كنت عرضة للدوخة، فمن الجيد أن تتجنب البقاء جائعًا لفترة طويلة من الزمن.

اختر الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات أو السكر، مثل قطعة الشوكولاتة أو الموز. يجب أن تؤدي الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء الغرض أيضًا. يعتبر الزبادي أيضًا خيارًا جيدًا، مع حفنة من المكسرات المحمصة مثل الكاجو أو اللوز أو الجوز.

الزنجبيل

هذه الوصفة التي تم اختبارها بمرور الوقت تعمل على العجائب للدوار والغثيان، حيث يقوم الزنجبيل بتحفيز تدفق الدم إلى المخ وأجزاء الجسم الأخرى، مما يساعد على تقليل الشعور الدوار.

كما يمكنك تجربة مضغ قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل الطازج أو مصه للتخفيف من الأعراض. كما يمكنك أيضًا تناول مشروب الزنجبيل أو شاي الزنجبيل على مدار اليوم.

الليمون

الليمون علاج ممتاز للدوخة، حيث يعمل فيتامين سي الموجود في الليمون علي تعزيز جهاز المناعة ويساعد الجسم على التخلص من الشعور بالدوخة، ويحتوى الليمون علي العديد من العناصر الغذائية الأخرى في الليمون تجعله منشطًا بشكل طبيعي. فقط اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء وقلبي ملعقتين صغيرتين من السكر للتخلص من الدوخة.

العسل

يمكن أن تمنحك السكريات الطبيعية الموجودة في العسل دفعة من الطاقة لتخفيف الدوار. يمكن أن يساعد العسل أيضًا في منع انخفاض نسبة السكر في الدم، وهو سبب شائع للدوخة.

وإليك الطريقة: اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل وخل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء البارد أو الساخن، وتناوله مرتين في اليوم.

تناول طعام صحي

يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يمنع الدوخة عن طريق القضاء على العديد من الحالات التي تساهم في حدوثه. على سبيل المثال، يمكنك منع الدوخة المرتبطة بفقر الدم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين أ وحمض الفوليك والألياف.

يجب عليك أيضًا اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون، بما في ذلك؛ الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبد والتوفو والسبانخ واللوز والتمر والعدس وحبوب الإفطار المدعمة والهليون.

وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البرتقال والليمون والفلفل والبروكلي والجريب فروت والسبانخ، الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الخضار الورقية والكبد والبراعم والحبوب المدعمة والفول السوداني والموز والبروكلي.

الاقحوان

الأقحوان هو عشب مفيد آخر يمكن أن يعالج الدوخة. يمكنه أيضًا علاج الأعراض المصاحبة مثل الصداع والغثيان والقيء وقد يؤدي أيضًا إلى تحسين الدورة الدموية. امضغ القليل من أوراق الاقحوان الطازجة عندما تشعر بالدوار.

كما يمكنك نقع ملعقة صغيرة من أوراق الاقحوان المجففة وأوراق النعناع في كوب من الماء الساخن لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم تصفيتها وشربها.

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