بعض الأبراج التي تشكل خطرا في أي علاقة ينتمي طرفها الآخر إلى برج الحوت. (shutterstock.com)

ولكن كأي علاقة مكونة من طرفين، فإن نجاح علاقة مولود ذلك البرج العاطفي يتوقف أيضا على شريكه، لذلك هناك بعض الأبراج التي تشكل خطرا في أي علاقة ينتمي طرفها الآخر إلى برج الحوت.

30 حقيقة عن برج الحوت

1-برج الجوزاء

ستبدأ العلاقة بالإعجاب المتبادل بين برج الحوت، وبرج الجوزاء، ويشعر كل منهما بالانجذاب للآخر، ولكن على مولود برج الحوت، توخي الحذر الشديد من هذا المغناطيس الذي يجذبه تجاه الجوزاء، فمولود برج الجوزاء يتمتع بعلاقات متنوعة، وأحيانا يكون طائشا في اختياراته، ومن الممكن أن يؤذي برج الحوت بتعاملاته وأسلوبه.

برج الحوت، حساس ويفكر بعواطفه وقلبه، لكن الجوزاء متقلب وهجومي في بعض الأحيان ويبحث على الحياة الاجتماعية المليئة بالصخب والحرية، وهو عكس ما يصبو إليه الحوت الذي يسعى للاستقرار والحب بعيدا عن أعين الناس، وكأنهما شخصان من عالمين مختلفين، برج الجوزاء ينتمي للمدينة بأضوائها المبهرة، بينما ينتمي برج الحوت، إلى جزيرة معزولة يعيش فيها في كهف مع شريكه، كلا منهما يعجب بحياة الآخر المختلفة لكن لا يمكن أن يتبادلا الأدوار.

2-برج الدلو

تجمع بين برج الدلو والحوت اهتمامات ومجالات مشتركة مثل حب الفن والثقافة مما يجعل الصداقة ممكنة بينهما، لكن إذا تصرف برج الدلو ببعض الاهتمام قد يجذب ذلك برج الحوت في البداية.

المشكلة سوف تطفو مع تتطور الأمور حيث يعود برج الدلو إلى حياته وينشغل بعمله وأصدقائه ويتعامل مع مولود برج الحوت كأمر مسلم به، ولا يبدي اهتماما له، وذلك لا يتناسب مع رومانسية برج الحوت الباحث عن الحب والعشق.

وعند ارتباط برج الحوت مع الدلو ستتحول العلاقة إلى علاقة جامدة مع الوقت، كلا منهما يرى الآخر شخص جيد ولكن الفرق أن برج الدلو سيكتفي بالعلاقة الجيدة لكن برج الحوت سوف يطلب المزيد، وإذا لم يجد رد فعل سيضطر للبحث عن المشاعر مع شخص آخر، كما فعلت إلهام التي جسدتها نادية لطفي بطلة فيلم الخائنة، رغم أنها تقدر شريكها وتراه رجلا ناجحا لكنها بحثت عن المشاعر مع شخص آخر.

3-برج الجدي

ما الذي يجمع بين السماء والأرض؟ برج الحوت يحلق بعيدا في الحب وينغمس فيه بكل حواسه، وكأنه طائر يطير بالسماء، بينما برج الجدي يميل إلى الحياة المادية والوقوف على أرض ثابتة.

في البداية ينجذب برج الجدي إلى برج الحوت، الحساس، ولكن بعد فترة سيتضح التناقض بشكل جلي، حيث تتعارض رغبات برج الحوت، الذي يميل إلى الأمور الروحية والحياة العاطفية مع مولود الجدي الذي يقدر الحياة الملموسة والواقعية، وسوف يغضب برج الجدي من عدم مبالاة برج الحوت وتصرفاته التي تبتعد عن عقلانية برج الجدي.

وإذا قرر برج الحوت والجدي الارتباط سوف يبذل مولود برج الحوت مجهودا وتساهم مرونته بشكل كبير في استمرار العلاقة، وسوف يكون على مولود برج الحوت الاستسلام لآراء ورغبات الجدي، ويكون الحال على طريقة أغنية اليسا “تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك”.

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4-برج القوس

الحوت من أكثر الأبراج حساسية وقد تزعجه كلمة صغيرة ومولود برج القوس صريح وينتقد بشكل لاذع، مما يجرح مشاعر الحوت الذي سوف يتحمل ويصبر، وخاصة أن برج الحوت، يتمتع بقدر كبير من المرونة.

لكن مع الوقت سيشعر برج الحوت بالتعاسة، فرغم مشاعر الحب لكنه سيصطدم ببرودة برج القوس وهدوئه مما يستفزه وسيحاول برج الحوت، التأقلم حتى مع معاناته من الحياة الراكدة بدون عواطف.

وفي هذه الحالة سيشعر مولود برج الحوت أنه يعيش ينتظر أن يتغير برج القوس وهو الأمر الذي لا يحدث وكأن ما يربط بين مولود الحوت والقوس هي حالة أغنية خيط ضعيف ” فيه خيط ضعيف رابط ما بينا ودا النصيب..هتخاف عليه هخاف علية هتسيب هسيب”.

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