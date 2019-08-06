عند سؤالك عن نفسك في مقابلة العمل.. اتبعي هذه الخطوات

يمكننا الاستعداد لمقابلات العمل بشتى الطرق وتحضير السيرة الذاتية، ولكن عند الذهاب لمحل العمل الجديد يصيبنا التوتر، خاصة عندما يطرح علينا سؤال غير متوقع، مثل عندما يقول المحاور "حدثيني عن نفسك".

فوفقًا لمجلة "يورتانغو"، ردكِ على هذا السؤال يكشف للمحاور العديد من الأشياء الإيجابية والسلبية عنكِ، ومن شأنه أن يضمن حصولك على الوظيفة أو يدمر فرصتك تمامًا، ولذلك جلبنا لكِ قائمة بخطوات عليكِ اتباعها وأخرى عليكِ تجنبها، حتى تكونين مستعدة:

أخطاء يجب تجنبها:

1. التحدث عن أمور شخصية للغاية

تذكري مكانك، وحاولي ألا تتحدثي عن أمور خاصة لا تتعلق بطبيعة الوظيفة التي تحاولين الحصول عليها، فالمحاور لا يود التحدث عن هواياتك ما دامت لا تؤثر على نوعية عملك، ولذلك عليكِ التركيز على حياتك المهنية.

2. التحدث بأسلوب مصطنع

يقع العديد من الناس في هذا الخطأ الشائع، حيث يبدأون قول عبارات مثل "أفكر خارج الصندوق" أو "لا أستسلم أبدًا" أو "أحاول أن أكون الأفضل في كل ما أفعله".

فرغم أن هذه كلها سمات إيجابية، إلا أن المحاور قد سمعها مرارًا وتكرارًا، وقد يعتبرها مجرد تفاخر وخداع.

3. المبالغة في المحاولة

يحاول البعض إقناع المحاور بأنه مناسب للوظيفة بدراسة معلومات عن الشركة قبل الحضور، ورغم أن الاطلاع على بعض المعلومات أمر جيد، إلا أن التباهي بهذه المعلومات قد تأتي بنتائج عكسية، فعندما تقولين: "أنا مناسبة لشركتكم لأنني قرأت أنكم تبحثون عن شخص متعاون وأنا أجيد العمل ضمن فريق"، من المرجح أن يراكِ المحاور متفاخرة وتعتقدين أنكِ أصبحت خبيرة بمجرد قراءة إعلان الوظيفة.

خطوات إيجابية عليكِ اتباعها:

1. اجري بعض البحوث

يمكنك الاستعداد لمقابلة العمل بإجراء بعض الأبحاث عن الشركة أو المكتب الذي تودين الحصول على الوظيفة فيه، ولكن استخدامك لهذه المعلومات هو الأهم، فتعلمي كل ما تستطيعين معرفته عن هدف الشركة وقيمها وبيئة العمل وما تواجهه من تحديات، من خلال تصفح موقعها أو شخص يعمل هناك، حتى تكونين مستعدة لاتباع الخطوات التالية.

2. ضعي قائمة بالسمات الشخصية والقيم التي تناسب أهداف الشركة

إذا كانت الشركة تروج للإبداع وهذه إحدى مزاياكِ، فضعيها في قائمتك، وإذا كنتِ تعملين بشكل أفضل كجزء من فريق والشركة تستخدم هذا النظام، فأضيفيها أيضًا.

كما يمكنك ذكر أي عمل تطوعي تقومين به إذا كانت الشركة تساهم في دعم الجمعيات الخيرية.

3. أضيفي قصة شخصية من 3 إلى 4 من السمات المذكورة في القائمة

أضيفي قصة شخصية توضح كيف استخدمتِ هذه السمة في تجارب العمل السابقة، فعلى سبيل المثال، إذا كنتِ تحبين العمل ضمن فريق وصممتِ مشروعا مميزا أثناء العمل مع فريق، اشرحي ما ساهمت به في الفريق والنتيجة، مما يتيح لكِ الفرصة لذكر نجاحاتك دون أن يبدو الأمر كتباهي.

المزيد من المرأة والعمل:

كيف تدعمين شريكك بعد فقدانه وظيفته؟

4 نصائح تساعدك في حالة كرهك للعمل

نصائح لتجنب مضايقات زملاء العمل!