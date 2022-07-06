فضل الصدقة في العشر من ذي الحجة أكثروا منا في هذه الأيام، وهي من الأعمال التي يحبها الله تعالى، تعتبر الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، الصدقة تفدي صاحبها من عذاب النار، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل.

ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تصدق بعَدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل.

فضل الصدقة في العشر من ذي الحجة

تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

تمحو الخطيئة وآثارها.

وقاية من النار يوم القيامة.

يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

دواء للأمراض البدنية.

دواء للأمراض القلبية.

المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

تجعل الله يبارك في المال.

تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

يضاعف الله للمتصدق أجره.

صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

تدفع البلاء.

انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

مضاعفة أجر الصدقة.

سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

تفتح لك الأبواب المغلقة.

تدفع ميتة السوء.

سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

تسد سبعين بابًا من السوء في الدنيا.

أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

أنواع الصدقات

البذل الذي يبذله الإنسان حتى يصون عرضه، ويحميه ممّن قد يؤذيه.

السلوك الطيّب الذي يسلكه الإنسان في معاملته مع الآخرين.

الابتسامة في وجه الآخرين عند ملاقاتهم.

تقديم الخير والمنفعة والمعونة لمن يحتاج.

زيارة المرضى، ومواساتهم في مرضهم.

القول الحسن الطيّب الصادق.

إكرام الجار وتفقّد أحواله ورعايته والإحسان إليه.

تقديم العون والمساعدة للفقراء، والأيتام، والمحتاجين.

تلبية احتياجات الأهل، وصلة الأرحام، والإحسان إليهم.

فكّ النزاعات بين الأشخاص الذين بينهم خلافات ومحاولة إصلاحها.

دفع الأذى عن الناس، ومحاولة إبعاده عنهم.

إبعاد كلّ ما يؤذي المارّة عن طريقهم.

أحاديث عن فضل الصدقة

قال النبيّ في حديث السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم القيامة: (ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ ما تُنْفِقُ شِمالُهُ).[

قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: (كلُّ امرئٍ في ظِلِّ صدقتِه حتَّى يُقضى بينَ النَّاسِ).

رَوت السيدة عائشة -رضي الله عنها- للرسول -عليه السلام- قصة امرأة آثرت ابنتيها في تمرة عن نفسها، فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللَّهَ قدْ أَوْجَبَ لَهَا بهَا الجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بهَا مِنَ النَّارِ).

قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: (والصدقةُ تُطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النارَ).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن تَصدَّقَ بعَدْلِ تمرةٍ مِن كسْبٍ طيِّبٍ، ولا يَصعَدُ إلى اللهِ إلَّا طيِّبٌ؛ فإنَّ اللهَ يَقبَلُها بيَمِينه، ثمَّ يُربِّيها لِصاحِبِها، كما يُربِّي أحدُكم فَلُوَّه، حتى تَكونَ مثلَ الجبلِ).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، ليسَ بيْنَهُ وبيْنَهُ تُرْجُمانٌ، فَيَنْظُرُ أيْمَنَ منه فلا يَرَى إلَّا ما قَدَّمَ، ويَنْظُرُ أشْأَمَ منه فلا يَرَى إلَّا ما قَدَّمَ، ويَنْظُرُ بيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلَّا النَّارَ تِلْقاءَ وجْهِهِ، فاتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ).

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنانِ ويَبْقَى واحِدٌ، يَتْبَعُهُ أهْلُهُ ومالُهُ وعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أهْلُهُ ومالُهُ ويَبْقَى عَمَلُهُ).

قد جاء في الحديث قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يَومَ القيامةِ صَلاتُهُ، فإنْ كان أَتَمَّها كُتِبَتْ له تامَّةً، وإنْ لم يَكُنْ أَتَمَّها قال اللهُ عزَّ وجلَّ: انظُروا هلْ تَجِدونَ لعَبْدي مِن تَطَوُّعٍ فتُكْمِلونَ بها فَريضتَه؟ ثمَّ الزَّكاةُ كذلك، ثمَّ تُؤخَذُ الأعمالُ على حِسابِ ذلك).

قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا يَرْحَمُ اللَّهُ مَن لا يَرْحَمُ النَّاسَ).

مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

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