فوائد التين لا تعد ولا تحصى، يحتوي التين الشوكى، على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التى تساعد فى تنظيم عملية الهضم، ومرور الطعام عبر الجهاز الهضمي بسهولة، وبالتالي القضاء على الإمساك والأنتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل سرطان القولون أو قرحة المعدة.

التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، ولقد استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي.

يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام.

التين يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومن الألياف، والتين يحمي النساء اللاتي بلغن مرحلة الطمث، من الإصابة بسرطان الثدي.

يحتوي التين المجفف على سعرات حرارية أعلى من التين الطازج إضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث يكون بعضها بتراكيز أعلى من التين الطازج.

ومن أهم هذه العناصر الغذائية في التين، الكربوهيدرات ومنها السكريات، الألياف، الفيتامينات والمعادن وتشمل الكالسيوم، وفيتامين ك، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، الحديد، والمغنيسيوم.

ويعد التين المجفف خالي تمامًا من الكوليستيرول ويكاد لا يحتوي على دهون، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الضرورية والهامة لتحسين الصحة.

فوائد التين المجفف للصيام

يساعد التين المجفف على تحسين عملية الهضم خاصة في شهر رمضان.

التين المجفف يساعد على التخلص من حالة الإمساك لأن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

التين المجفف يخفف الوزن.

التين المجفف يقلل من الكوليسترول

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

التين المجفف يساعد على نضارة البشرة.

فوائد التين المجفف

التين المجفف يسيطر على ضغط الدم

يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين المجفف أنه قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصةً في حال تناول كمية عالية من الصوديوم.

التين المجفف يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف، إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

التين المجفف يحافظ على كثافة العظام

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها: البوتاسوم، والكالسيوم.

مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بأخذ نسبة من العناصر التي يحتاج إليها من العظام، الأمر الذي يقلل من قوة وكثافة العظام، ما قد يتسبب في ألم المفاصل وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ولكن تناول بعض الأطعمة، مثل: التين المجفف قد يساعد على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية وقوية ولفترة أطول.

التين المجفف مصدر جيد للحديد

يحتاج الجسم الحديد لنقل الأكسجين في مجرى الدم بكفاءة إلى كافة أنحاء الجسم، ومع نقص الحديد في الجسم تنخفض كميات الأكسجين التي تصل الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب وأعراض أخرى مزعجة.

من فوائد التين المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ميليغرام من الحديد.

التين المجفف جيد لمرضى السكري

إن محتوى التين المجفف من الألياف يجعله من الأطعمة الجيدة لتنظيم عمليات إطلاق الغلوكوز والأنسولين في الجسم، إضافة إلى ملاحظة وجود خصائص في التين تعمل على تقليل مستوى الغلوكوز في الدم، والحفاظ على صحة الكبد.

بسبب تركيز السكريات العالي في التين المجفف يجب مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص.

التين المجفف يسيطر على الكوليسترول

وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها التين المجفف تساعد على التقليل من نسب الكوليسترول المتراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول التين المجفف بشكل منتظم في حميتك الغذائية قد يساعد على الحماية من أمراض القلب وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

التين المجفف يعمل على تحسين مظهر البشرة

يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين هـ، وفيتامين أ ،حيث أنها قد تساعد على منح البشرة مظهرًا رائعًا وتحسن من مرونة البشرة، وتعمل كمضادات أكسدة تقي من التأثير السلبي للشوارد الحرة، وتقلل بالتالي من فرص ظهور علامات تقدم السن، مثل التجاعيد.

كما أن محتوى التين المجفف العالي من مضادات الأكسدة يجعله عامل هام يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الجذور الحرة، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب.

فوائد التين للنساء

التين لعلاج الإمساك

التين يعمل على التخلص من الإمساك الناتج من المشاكل الصحية المختلفة والتي تتضمن مشاكل القولون.

التين يحافظ على صحة العظام

يحتوي التين على الكالسيوم، لذلك من الممكن تعويض نقص الكالسيوم من خلال تناول ثمار التين، وهو مفيدًا للعظام، الشعر، والأظافر لدى المرأة.

التين يقي من سرطان الثدي

تناول المرأة للألياف في عمر الشباب يساعد على الوقاية من سرطان الثدي بعد مرور السنين خصوصًا أثناء سن اليأس.

التين يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي التين على العديد من مضادات الأكسدة، إذ تعمل هذه المواد على محاربة عوامل الأكسدة والأمراض المختلفة، وكما تحتوي ثمار التين عند نضجها على كمية أكبر من المواد المضادة للأكسدة.

التين يساعد في محاربة التجاعيد

المستحضرات التي تحتوي على خلاصة التين لها دور فعال في الحد من فقدان الماء من البشرة، وتكون الدهنيات الضارة بالبشرة أيضًا، ولذلك يتم استخدام التين لعلاج زيادة التصبغ، حب الشباب، النمش، والتجاعيد لدى المرأة.

التين يحافظ نضارة البشرة

يحتوي التين على فيتامين C، والذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعطي للبشرة رونقًا ونضارة.

التين يحسن من نوعية الشعر

يحتوي التين على العديد من المواد المستخدمة في مستحضرات ترطيب الشعر، لتمنح المرأة شعرًا لامعًا ورطبًا، وكما يساعد التين على نمو الشعر إذ يحتوي على العناصر الأساسية المهمة مثل: المغنيسيوم، وفيتامين C، وE.

فوائد التين الأسود

التين الأسود يمدُّ الجسم بالطاقة والحيويّة، ويساعد على حفظ توازن الجسم.

من فوائد التين الأسود يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يعادل نسبة الصوديوم في الجسم.

التين الأسود يحافظ على صحة القلب والأوعية الدمويّة؛ وذلك لقدرته في تخفيض الشحوم الثلاثية في الجسم.

التين الأسود يمنحُ إحساساً بالشبع لفترةٍ طويلة ممّا يساعد في تخسيس وزن الجسم، كما يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي ويحافظ على صحة الجهاز الهضميّ.

التين الأسود يعالج الإمساك الشديد ويقي من الإصابة بالبواسير.

التين الأسود يعالج عسر البول وأمراض المسالك البوليّة.

يرفع التين الأسود من كفاءة جهاز المناعة ويعالج الأمراض الالتهابيّة، مثل: التهاب الحنجرة، والجهاز التنفسيّ، واللوزتين.

التين الأسود يمنع نمو الأورام السرطانية، ويقضي على الجذور الحرة للخلايا.

التين الأسود تنظّمُ أوراقُه نسبة السكر في الدم، وذلك بتناول منقوع أوراق التين.

التين الأسود يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام، ويقوي العظام والأسنان.

التين الأسود يعزز القدرة الجنسيّة، وذلك بنقع بضع حبات من التين في الحليب، ثمّ تناولها.

يمنع التين الأسود الإصابة بمرض الانحلال الشبكيّ، والانتكاس القرنيّ، ممّا يحافظُ على صحّةِ وسلامة العينين، خصوصاً مع التقدم في العمر.



فوائد التين للحامل

التين يساعد على التحكم بمرض السكري لأنّه يحتوي على كمية مرتفعة من الألياف مما يمكن أن يساهم في السيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى أنّ احتواءه على البوتاسيوم يساهم في تنظيم امتصاص السكر بعد تناول وجبةٍ دسمة.

التين يعمل على تقليل الكولسترول لأنه يحتوي التين على البكتين الذي يتبع للألياف القابلة للذوبان التي تسبب التخلص من الكولسترول الزائد في الجسم وطرحه خارجاَ.

التين يحافظ على صحة القلب لأنه غنيّ بالفينول والحمض الدهني الأوميغا-6 مما يعزز من صحة القلب، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء الشريان التاجي.

التين يكافح العجز الجنسي لأنه يساهم التين في التقليل من الضعف الجنسي؛ إذ وُجدَ أنّ نقع حبتين الى ثلاث حبات من التين في الحليب لليلة كاملة وشربه وتناوله في الصباح يعزز من القوة الجنسية كما أنه يساعد على زيادة الوزن.

التين يحافظ على صحة الشعر إذ إنّ العديد من أنواع الشامبو والبلسم يحتوي على التين الذي يُعتقد أنّه يعزّز من نمو الشعر، ورطوبته، وقوته، وبالرغم من عدم وفرة الدراسات عن الموضوع إلّا أنّ هناك بعض الأدلة التي تبيّن أنّ الفيتامينات والمعادن المتوفرة فيه مفيدة للشعر، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ النساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر خلال فترة انقطاع الطمث أنّ هناك العديد من المواد الغذائية التي تتوفر في التين تساهم في المحافظة على صحة الشعر، ومنها السيلينيوم، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين ج، وفيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم.

التين يحافظ على صحة البشرة مثل: الصدفية، والإكزيما، والبهاق.

فوائد التين للمعدة

يمكن للشخص المصاب باضطرابٍ في المعدة تناول حبةٍ كاملةٍ من التين بضعُ مراتٍ في اليوم، أو عن طرق غلي ملعقةٍ أو ملعقتين من أوراق التين وشربها، كما يمتلك التين العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائده للمعدة؛ وذلك لأنه يحتوي مواداً يمكن أن تُعالج الإمساك، وتُسهِل حركة الأمعاء الصحية.

وقد يساعد التين على تخفيف عسر الهضم، بالإضافة إلى أنَّ تناول الفاكهة المجففة؛ كالتين المجفف، مع شرب كمياتٍ جيدةٍ من الماء قد يساعد على تخليص الأمعاء من الفضلات؛ نظراً لغناه بالألياف، ولكن يجب تجنب تناول التين لمن يعانون من الإسهال، ويجدر التنويه إلى أنّ تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الأطعمة المصنعة، والأطعمة العالية بالدهون، وعدم الحصول على كمياتٍ كافيةٍ من السوائل، والألياف يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.

فوائد التين للرجل

يساعد التين في تحسين الخصوبة عند الرجال من خلال زيادة عدد الحيوانات المنوية والتأثير على حركتها إيجابيًا، وذلك بسبب احتواء التين على فيتامين ب6، وحمض البانتوثينيك، ومعدن النحاس.

من فوائد التين للرجل تعزيز وزيادة الرغبة الجنسية والأداء الجنسي لديهم.

فوائد التين للرحم

لا توجد أبحاث تؤكد أنها من الفواكه الضارة خلال الدورة الشهرية، وعليه فإنه من الممكن استهلاكها باعتدال، ومن الجدير بذكره أنها تحتوي على نسبة جيدة من معدن الحديد مما يجعلها مفيدة في تعويض الدم الذي تفقده المرأة خلال دورتها.