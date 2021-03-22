فوائد الرمان للتخسيس رائعة، تنبع من احتوائه على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية.

حيث أن حبة الرمان الواحدة تحتوي على ما يقارب 234 سعرة حرارية، وهذا ما يجعلها خيارًا مثاليًا وصحيًا للوجبة الخفيفة في حال رغبت بفقدان الوزن.

يعد الرمان الطازج أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن، ولذا إن كنت ترغب بالتمتع بفوائد الرمان للرجيم، قم باستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بكوب من الرمان.

فوائد قشر الرمان للتخسيس:

قشر الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج.

يشجع عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم.

قشر الرمان يساعدك على الشعور بالإمتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

كما ننصحك بشرب هذا المغلي من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد لتحصيل هذه الفائدة في مثل هذه الحالات.

طريقة عمل عصير الرمان

مقادير عصير الرمان:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

قشر ثمرتين من الرمان.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير عصير الرمان:

أولاً قومي بطحن قشر الرمَّان جيدًا.

ثم أضيفي إلى كوب الماء المغلي مع الزنجبيل والشاي الأخضر.

وأخيراً ضع المقادير لعشر دقائق كي تُنقع، وصحتين وعافية.