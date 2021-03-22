فوائد الرمان عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الرمان لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يعد الرمّان غنيّ في عناصره الغذائيّة والعلاجيّة إذ يعتبر مسكّناً مهمّاً للآلام ومخفّض للحرارة، كما يفيد في حالات الإسهال المزمن.

يحتوي الرمان على نسبة من السكر، نسبة مرتفعة من الماء والألياف، ويعتبر الرمان مصدراً للفيتامين A,B, C. كما يحتوي على كمية قليلة من الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيزوم.

من فوائد الرمان أنه يمكنك التغلب على أعراض انقطاع الدورة، التي قد تظهر في صورة فقدان العظام، والاكتئاب، وتغيرات الحالة المزاجية، وتراجع مستويات الأستروجين، وذلك بتناول الرمان أو شرب عصيره، الرمان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، يستطيع الرمان خفض ضغط الدم.

يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، حيث يوفر 100 غرام من الرمان حوالي 17% من احتياجنا اليومي لفيتامين C، والمهم جدًا لتقوية المناعة، كما يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات الأخرى مثل: فيتامين ك (Vitamin K) الضروري لتجلط الدم.

يُساعد تناول عصير الرمّان يوميّاً في الوقاية من تصلّب الشرايين الذي يسبّب السكتات الدماغيّة وأمراض الخرف. كما يجعل شراب الرمّان الكوليسترول السيّء أقلّ حساسية للتأكسد.

الرمان يحتوي على الإستروجين النباتي

تحتوي بذور الرمان على الإستروجين النباتي الذي يساعد في الوقاية من أمراض ومشكلات الجهاز التناسلي عند المرأة، مثل: ألياف الرحم، والانتباذ البطاني الرحمي، وسرطان الرحم، وسرطان المبيض، وسرطان الثدي.

الرمان يحتوي على حمض الفوليك

يعد الرمان أحد أهم الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والذي بدوره يساعد في تطور ونمو الجنين والحد من التشوهات وخاصة تشوهات الدماغ والحبل الشوكي، بالتالي فإن الرمان مهم لصحة المرأة الحامل.

الرمان يساعد في تعزيز صحة الرحم

يساعد الرمان في زيادة تدفق الدم إلى الرحم، وبالتالي الحفاظ على صحته وزيادة فرص نجاح عملية التلقيح والتصاق الجنين ببطانة الرحم.

الرمان يحتوي على الفلافانويد ومضادات الأكسدة

إن الرمان من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ومقاومة الأمراض والعدوى، والحد من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي المساعدة في تعزيز صحة الجهاز التناسلي والخصوبة.

الرمان يساعد على رفع مستوى هرمون التيستوستيرون

قد يساعد الرمان في رفع مستوى هرمون التيتوستيرون، وبالرغم من أنه هرمون ذكوري إلا أن تواجده بكميات مناسبة في جسم المرأة مهم لعدة أسباب، ومنها: زيادة الرغبة الجنسية، وتحسين الخصوبة.

فوائد الرمان للجسم

1- الرمان لتعزيز صحة الفم والأسنان

الرمان جيد لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة، وكما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يوميًا لأربعة أسابيع يُقلل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان التي تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

2- الرمان جيد لصحة القلب

الرمان يُساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

3- الرمان يساعد على المساهمة في الوقاية من السرطان

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

4- الرمان يساعد على المساهمة في الوقاية من فقر الدم

وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مُساهم في الوقاية من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، إضافة لقدرة الحديد على ما يأتي:

المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام.

5- الرمان يساعد على المساهمة في تعزيز نضارة البشرة

يُساهم الرمان في إبطاء الشيخوخة وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

من أهم فوائد تناول بذور لب الرمان ما يلي: خفض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية وخفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع. يحتوي لب الرمان على مادة تشبه تأثير الاستروجين في الجسم، ما يجعله مفيداً في تقليل الأمراض المرتبطة زيادة اصابتها بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.

قشر الرمان يساعد على الوقاية من أمراض القلب

مضادات الأكسدة القوية تتواجد في بذور الرمان الحمراء وكذلك في قشورها مثل؛ مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية.

حيث تساعد في مكافحة الالتهابات وأمراض القلب والشرايين، كما أن قشر الرمان هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصرين مهمين جدًا لعمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه.

بالإضافة لذلك فتناول مغلي قشر الرمان المطحون يساهم في تقليل مستويات الكولسترول في الدم ويساعد على مكافحة تصلب الشرايين.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة القناة الهضمية

وجد بأن قشور الرمان لها خصائص مضادة لالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، إذ تساعد على وقف النزيف في الأمعاء وتعزز من عمل بطانتها بفضل محتواها من بعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد الدباغية (Tannins) وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الإسهال وعلاجه.

كما ويعد قشر الرمان طارد للطفيليات والديدان التي قد تكون داخل الأمعاء، ويساهم في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وأما بالنسبة إلى طريقة تحضيره فهي تتم من خلال شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام بالأسبوع، مع إضافة القليل من الكمون إليه، وينصح باستشارة الطبيب المختص والمعالج قبل ذلك.

قشر الرمان يساعد على علاج التهاب الحلق

قشر الرمان يمكن أن يساهم في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وبفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها مثل؛ مركبات الفلافونويد، ويستخدم في هذه الحالة من خلال غلي مجموعة من قشور الرمان المجففة أو مسحوقها في الماء ومن ثم اشرب المغلي.

أو بامكانك الغرغرة باستخدامه فهذا سيساعدك على تقليل آلام اللوزتين والتهاب الحلق أيضًا في بعض الحالات.

قشر الرمان يعالج المعدة

قشر الرمان المجفف يعمل عند تناوله على شكل مغلي أو مسحوق على تحسين صحة الجهاز الهضمي والمعدة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومادة العفص، كما ويعمل قشر الرمان على علاج مشاكل حموضة المعدة والقرحة والتهاباتها والتخفيف من حدة الأعراض، إذ يُنصح بتناول مزيج من مطحون قشر الرمان المجفف مع اللبن والملح الصخري لعلاج مشاكل الهضم.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة الفم والأسنان

من فوائد قشر الرمان أنه يساعد في علاج مجموعة من مشاكل الفم والأسنان عن طريق تطهير الفم وموازنة بيئة البكتيريا فيه، ومن بين هذه المشاكل التي يعمل على مكافحتها:

مشكلة رائحة الفم الكريهة.

تسوس الأسنان.

التهاب اللثة.

تقرحات الفم.

ويطبق في هذه الحالة عن طريق القيام بالغرغرة مرتين يوميًا بمزيج مكون من ملعقة كبيرة من مطحون قشر الرمان الجاف مع كوب ماء للقضاء على رائحة الفم الكريهة، أو دلك اللثة بالمسحوق لتخفيف تورمها ولمحاربة التسوس.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة العظام

تناول مسحوق قشور الرمان يمكن أن يساهم في التقليل من فقدان كثافة العظام والوقاية من ترققها، خاصة في مرحلة ما بعد الأربعين وانقطاع الطمث، وذلك بفضل محتواه من الكالسيوم والفسفور.

بالإضافة إلى أن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في تعزيز صحة العظام والمفاصل، إذ يُنصح بشرب خليط من مسحوق قشر الرمان مع عصير الليمون لتحصيل هذه الفائدة.

قشر الرمان يساعد على التنحيف

ينصح بتجربة مغلي قشر الرمان في موضوع خسارة الوزن والحميات، فشرب مغلي قشر الرمان مع الزنجبيل أو النعناع قد:

قشر الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج.

قشر الرمان يشجع عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، قشر الرمان يساعدك على الشعور بالإمتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم، كما ننصحك بشرب هذا المغلي من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد.

فوائد قشر الرمان للشعر

قشر الرمان تساعد على تعزيز بصيلات الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم الى فروة الرأس.

قشر الرمان تساعد في الحد من مشاكل الصلع

قشر الرمان تزيد من كثافة الشعر ويمنع تساقطه

يمنع قشر الرمان ظهور الشيب المبكر

تعالج قشر الرمان مشاكل القشرة المزعجة من خلال علاج فروة الرأس

قشر الرمان تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر

يمكن استخدام قشر الرمان في صبغات الشعر لإضافة اللون الاحمر.

فوائد الرمان للتخسيس رائعة، تنبع من احتوائه على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، حيث أن حبة الرمان الواحدة تحتوي على ما يقارب 234 سعرة حرارية، وهذا ما يجعلها خيارًا مثاليًا وصحيًا للوجبة الخفيفة في حال رغبت بفقدان الوزن.

يعد الرمان الطازج أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن، ولذا إن كنت ترغب بالتمتع بفوائد الرمان للرجيم، قم باستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بكوب من الرمان.

فوائد قشر الرمان للتخسيس:

قشر الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج.

يشجع عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم.

قشر الرمان يساعدك على الشعور بالإمتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

كما ننصحك بشرب هذا المغلي من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد لتحصيل هذه الفائدة في مثل هذه الحالات.

فوائد الرمان للحامل والجنين

الرمان لمعالجة الامساك

يعتبر الإمساك من الأعراض التي تعاني منها الحامل في أشهرها الأولى ،وهنا لابد من تناول أطعمة تحارب الإمساك كالرمان فهو غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ، بل ويحتوي على 7 غرام من الألياف أي 25 % من الاحتياج اليومي للجسم.

الرمان لعلاج فقر الدم

يحتوي الرمان على نسبة جيدة من فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل افضل ، ومن الضروري علاج نقص الحديد اثناء الحمل كي لايؤثر على صحة الجنين والأم.

فوائد الرمان للجنين

من خلال الدراسات والأبحاث توصل الباحثون إلى أن الرمان أو عصير الرمان يقلل من تلف أنسجة المخ عند الجنين بفضل احتواء الرمان على كمية جيدة من الفولات.

الرمان والريجيم

يساهم الرمان الحامل في المحافظة على وزنها، فهو منخفض السعرات الحرارية ويدفع للشعور بالشبع ويحتوي كوب من الرمان على 145 سعراً حرارياً فقط إلى جانب كونه مصدراً للطاقة والكيربوهيدرات المفيدة.

الرمان الوقاية من النزيف

يحتوي الرمان على نسبة عالية من فيتامين ك. الذي يعزز تجلط الدم بشكل طبيعي وصحي وهو ماتحتاجه الحامل في فترة الحمل وبعد الولادة كما تحتاج للحصول عليه بشكل يومي ومن فوائد فيتامين ك ايضاُ تقوية العظام للأم والجنين.

هل من أضرار للرمان على الحامل؟

ليس للرمان اي ضرر على الحامل ولكن مستخلصات الرمان أي القشور كاملة يجب تجنبها إذ يمكن أن تسبب الإجهاض عند تحفيزها لتقلصات الرحم. إلا ان أكل أو شرب عصير الرمان ليست له أضرار جانبية أو مخاطر أثناء فترات الحمل.

رفع الكفاءة الجنسية أنّ شرب كوب من عصير الرمان يومياً يغني عن أدوية التنشيط الجنسي لدوره في زيادة الرغبة الجنسية للزوجين معاً، حيث أنّ تناول عصير الرمان يومياً لمدة أسبوعين ساعد في زيادة مستويات التوستيرون.

عصير الرمان واقي من السرطان حيث ثبت أنه يحتوي على العديد من المواد الفاعلة التي تحمي وبشكل كبير خلايا الجسم من الإصابة بالسرطان وخصوصاً سرطان الثدي والبروستاتا والرئة.

كوب من عصير الرمان الطازج يومياً يقلل مستوى الكوليسترول السيئ بالجسم ويرفع معدل الكوليسترول الجيد بسبب أحتواؤه على العديد من مضادات الأكسدة ويقلل أيضاً من ضغط الدم المرتفع عند تناوله يومياً بنسبة 5% ولذا يتوجب الحذر على أصحاب الضغط المنخفض من تناوله بكثرة.

ينصح خبراء التغذية عند التعافي من أي جراحة وخصوصاً جراحات المخ أو جروح بالرأس تناول عصير الرمان بكثرة في تلك الفترة فهو يساعد على تجدد الخلايا وحمايتها وعلى التئام الجروح بشكل أذهل الباحثين مما يجعل تناوله رائع لمن يعانون من حساسية الجلد أيضاً.

كوب من عصير الرمان يخفف من حدة مرض الزهايمر، حيث أثبتت الدراسات أنه بعض مرضى المراحل الأولى من الزهايمر تحسن أداؤهم الذهني والعقلي مع مواظبتهم خلال الدراسة على شرب كوب من عصير الرمان يومياً ويظن الكثير من الباحثين أنه إذا تم تناوله في سن مبكر يمكن أن يقلل وبشدة إحتمالات الإصابة بالمرض

أظهرت الدراسات أن 1 كوب من عصير الرمان يوميا ولمدة 3شهور يمكن أن يحسن أداء مرضى القلب حيث يزيد من قوة وصول الدم والاوكسجين لأعضاء الجسم عامة ولعضلة القلب خاصة .

وسواء تناولتي الرمان كحب كما هو أو تناولتيه كعصير سيساعدك كثيراً في حماية أسنانك من تراكم الجير ويمكن إستخدام قشور الرمان وفرك الأسنان بها مما يساعدك في الحصول على إبتسامة أكثر إشراقاً.

مقادير عصير الرمان:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

قشر ثمرتين من الرمان.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير عصير الرمان:

أولاً قومي بطحن قشر الرمَّان جيدًا.

ثم أضيفي إلى كوب الماء المغلي مع الزنجبيل والشاي الأخضر.

وأخيراً ضع المقادير لعشر دقائق كي تُنقع، وصحتين وعافية.

حماية البشرة من الشمس: يوفر استهلاك الرمان للجلد المركبات التي تساعد على حمايته ضد ضرر الجذور الحرة التي يمكن أن تسببها أشعة الشمس، والسرطان وحروق الشمس.

زيت الرمان يحتوي على حمض "يلاغيتش" المضاد للأكسدة الذي يمكن أن يساعد في كبح أورام الجلد لحماية الجسم من سرطان الجلد.

يساعد على تنعيم البشرة وإنتاج الإيلاستين والكولاجين، ما يمكن أن يجعل بشرتك تبدو مشدودة أكثر.

لديه البنية الجزيئية التي يمكن أن تخترق الطبقات العميقة من الجلد لمعظم أنواعه وتوافر رطوبة إضافية.