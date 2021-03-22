فوائد الرمان للمرأة كثيرة، يعد الرمّان غنيّ في عناصره الغذائيّة والعلاجيّة إذ يعتبر مسكّناً مهمّاً للآلام ومخفّض للحرارة، كما يفيد في حالات الإسهال المزمن.

يُساعد تناول عصير الرمّان يوميّاً في الوقاية من تصلّب الشرايين الذي يسبّب السكتات الدماغيّة وأمراض الخرف. كما يجعل شراب الرمّان الكوليسترول السيّء أقلّ حساسية للتأكسد.

يحتوي الرمان على نسبة من السكر، نسبة مرتفعة من الماء والالياف. كما يعتبر الرمان مصدراً للفيتامين A,B, C. كما يحتوي على كمية قليلة من الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيزوم.

من فوائد الرمان أنه يمكنك التغلب على أعراض انقطاع الدورة، التي قد تظهر في صورة فقدان العظام، والاكتئاب، وتغيرات الحالة المزاجية، وتراجع مستويات الأستروجين، وذلك بتناول الرمان أو شرب عصيره، الرمان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، يستطيع الرمان خفض ضغط الدم.

فوائد الرمان للمرأة

الرمان يحتوي على الإستروجين النباتي

تحتوي بذور الرمان على الإستروجين النباتي الذي يساعد في الوقاية من أمراض ومشكلات الجهاز التناسلي عند المرأة، مثل: ألياف الرحم، والانتباذ البطاني الرحمي، وسرطان الرحم، وسرطان المبيض، وسرطان الثدي.

الرمان يحتوي على حمض الفوليك

يعد الرمان أحد أهم الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والذي بدوره يساعد في تطور ونمو الجنين والحد من التشوهات وخاصة تشوهات الدماغ والحبل الشوكي، بالتالي فإن الرمان مهم لصحة المرأة الحامل.

الرمان يساعد في تعزيز صحة الرحم

يساعد الرمان في زيادة تدفق الدم إلى الرحم، وبالتالي الحفاظ على صحته وزيادة فرص نجاح عملية التلقيح والتصاق الجنين ببطانة الرحم.

الرمان يحتوي على الفلافانويد ومضادات الأكسدة

إن الرمان من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ومقاومة الأمراض والعدوى، والحد من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي المساعدة في تعزيز صحة الجهاز التناسلي والخصوبة.

الرمان يساعد على رفع مستوى هرمون التيستوستيرون

قد يساعد الرمان في رفع مستوى هرمون التيتوستيرون، وبالرغم من أنه هرمون ذكوري إلا أن تواجده بكميات مناسبة في جسم المرأة مهم لعدة أسباب، ومنها: زيادة الرغبة الجنسية، وتحسين الخصوبة.