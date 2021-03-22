فوائد قشر الرمان لا تعد ولا تحصى، قشر الرمان تحتوي على العديد من المكونات الصحية التي ترفع من قيمة تلك الثمرة مثل مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية مثل: الفلافونويد، الأنثوسيانين، والكاتيكين والتانين وحمض الجاليك.

قشر الرمان تساعد في تعزيز الصحة العامة وعلاج بعض الأمراض عند تناولها، وذلك بسبب محتواها على مركبات الفلافونويد،المركبات الفينولية، مادة دباغية،مجموعة متنوعة من المعادن، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والكالسيوم والفوسفور والسكريات المعقدة.

فوائد قشر الرمان

قشر الرمان يساعد على الوقاية من أمراض القلب

مضادات الأكسدة القوية تتواجد في بذور الرمان الحمراء وكذلك في قشورها مثل؛ مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية.

حيث تساعد في مكافحة الالتهابات وأمراض القلب والشرايين، كما أن قشر الرمان هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصرين مهمين جدًا لعمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه.

بالإضافة لذلك فتناول مغلي قشر الرمان المطحون يساهم في تقليل مستويات الكولسترول في الدم ويساعد على مكافحة تصلب الشرايين.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة القناة الهضمية

وجد بأن قشور الرمان لها خصائص مضادة لالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، إذ تساعد على وقف النزيف في الأمعاء وتعزز من عمل بطانتها بفضل محتواها من بعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد الدباغية (Tannins) وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الإسهال وعلاجه.

كما ويعد قشر الرمان طارد للطفيليات والديدان التي قد تكون داخل الأمعاء، ويساهم في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وأما بالنسبة إلى طريقة تحضيره فهي تتم من خلال شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام بالأسبوع، مع إضافة القليل من الكمون إليه، وينصح باستشارة الطبيب المختص والمعالج قبل ذلك.

قشر الرمان يساعد على علاج التهاب الحلق

قشر الرمان يمكن أن يساهم في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وبفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها مثل؛ مركبات الفلافونويد، ويستخدم في هذه الحالة من خلال غلي مجموعة من قشور الرمان المجففة أو مسحوقها في الماء ومن ثم اشرب المغلي.

أو بامكانك الغرغرة باستخدامه فهذا سيساعدك على تقليل آلام اللوزتين والتهاب الحلق أيضًا في بعض الحالات.

قشر الرمان يعالج المعدة

قشر الرمان المجفف يعمل عند تناوله على شكل مغلي أو مسحوق على تحسين صحة الجهاز الهضمي والمعدة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومادة العفص، كما ويعمل قشر الرمان على علاج مشاكل حموضة المعدة والقرحة والتهاباتها والتخفيف من حدة الأعراض، إذ يُنصح بتناول مزيج من مطحون قشر الرمان المجفف مع اللبن والملح الصخري لعلاج مشاكل الهضم.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة الفم والأسنان

من فوائد قشر الرمان أنه يساعد في علاج مجموعة من مشاكل الفم والأسنان عن طريق تطهير الفم وموازنة بيئة البكتيريا فيه، ومن بين هذه المشاكل التي يعمل على مكافحتها:

تسوس الأسنان.

التهاب اللثة.

مشكلة رائحة الفم الكريهة.

تقرحات الفم.

ويطبق في هذه الحالة عن طريق القيام بالغرغرة مرتين يوميًا بمزيج مكون من ملعقة كبيرة من مطحون قشر الرمان الجاف مع كوب ماء للقضاء على رائحة الفم الكريهة، أو دلك اللثة بالمسحوق لتخفيف تورمها ولمحاربة التسوس.

قشر الرمان يساعد على تعزيز صحة العظام

تناول مسحوق قشور الرمان يمكن أن يساهم في التقليل من فقدان كثافة العظام والوقاية من ترققها، خاصة في مرحلة ما بعد الأربعين وانقطاع الطمث، وذلك بفضل محتواه من الكالسيوم والفسفور.

بالإضافة إلى أن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في تعزيز صحة العظام والمفاصل، إذ يُنصح بشرب خليط من مسحوق قشر الرمان مع عصير الليمون لتحصيل هذه الفائدة.

قشر الرمان يساعد على التنحيف

ينصح بتجربة مغلي قشر الرمان في موضوع خسارة الوزن والحميات، فشرب مغلي قشر الرمان مع الزنجبيل أو النعناع قد:

قشر الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج

قشر الرمان يشجع عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، قشر الرمان يساعدك على الشعور بالإمتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم، كما ننصحك بشرب هذا المغلي من مرة إلى مرتين في اليوم الواحد.

فوائد قشر الرمان للشعر