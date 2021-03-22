فوائد الرمان للجسم لا تعد ولا تحصى، يعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة.

ويحتوي الرمان على مضادات الأكسدة من نوع الفلافونويدات والبولي فينولات، والتي تعمل سويًا كعنصر فعال جدًا لمحاربة الأمراض ومكافحتها.

يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، حيث يوفر 100 غرام من الرمان حوالي 17% من احتياجنا اليومي لفيتامين C، والمهم جدًا لتقوية المناعة، كما يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات الأخرى مثل: فيتامين ك (Vitamin K) الضروري لتجلط الدم.

فوائد الرمان للجسم

1- الرمان لتعزيز صحة الفم والأسنان

الرمان جيد لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة، وكما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يوميًا لأربعة أسابيع يُقلل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان التي تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

2- الرمان جيد لصحة القلب

الرمان يُساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

3- الرمان يساعد على المساهمة في الوقاية من السرطان

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

4- الرمان يساعد على المساهمة في الوقاية من فقر الدم

وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مُساهم في الوقاية من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، إضافة لقدرة الحديد على ما يأتي:

المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام.

5- الرمان يساعد على المساهمة في تعزيز نضارة البشرة

يُساهم الرمان في إبطاء الشيخوخة وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

من أهم فوائد تناول بذور لب الرمان ما يلي: