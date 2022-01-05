فوائد الشاي الأخضر بالنعناع بدون سكر أنه يعمل على زيادة مستوى اليقظة والطاقة، وأيضاً يعمل الشاي الأخضر مع النعناع على تحسين عملية الأيض، ومن فوائد الشاي الأخضر بالنعناع بدون سكر خفض خطر الإصابة بمرض باركنسون، والتقليل من التوتر والقلق والعصبية.

الشاي الأخضر بالنعناع يعتبر من المشروبات المفضلة للسيدات لما له من فوائد عجيبة للبشرة، فهو يغذي البشرة ويجعلها أكثر نضارة، ويساعد على توحيد لونها وبالتالي يساعد على تفتيحها وجعلها مشرقة، يساعد الشاي الأخضر بالنعناع في تقليل نسبة إفراز الدهون في الغدد الدهنية بالبشرة مما يساعد على حماية البشرة الدهنية من المشاكل المعرضة للإصابة بها.

فوائد الشاي الأخضر بالنعناع قبل النوم

يقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الدقيقة حيث أنه يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة ويساعد على علاج حب الشباب.

انتظام من صحة الأسنان واللثة عن طريق تحفيز استجابة الجسم الطبيعية للالتهابات أو البكتيريا التي تسببها أمراض اللثة.

زيادة معدل عمليات الأيض وتحسين التمثيل الغذائي

الحفاظ على قوة الدماغ والحماية من الزهايمر

التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان البروستاتا، وسرطان البنكرياس، وسرطان المثانة، وسرطان المعدة، والقولون، وسرطان الثدي، وسرطان الكبد.

من فوائد الشاي الأخضر بالنعناع قبل النوم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وذلك لأنه يعمل على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تقليل الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الدم

الشاي الأخضر بالنعناع يساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة أعراض الاكتئاب والشعور بالسعادة والاسترخاء.

فوائد الشاي الأخضر بالنعناع للبشرة

يمنع ظهور علامات التقدم في السن كما يمنع ظهور التجاعيد على البشرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر بالنعناع يمنع ويعالج مشكلة انتشار حب الشباب على الوجه لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر بالنعناع يحمي البشرة من الملوثات التي تعترض طبقات الجلد ويبقيها نظيفة من خلال تطبيقه كماسك كما أنه يزيل الجلد الميت ويجدد أيضًا خلايا البشرة.

الشاي الأخضر بالنعناع يساهم في إغلاق مسام الجلد الواسعة.

يساهم الشاي الأخضر بالنعناع في التخلص من الهالات السوداء في محيط العينين.

ماسك الشاي الأخضر يساعد على تبييض البشرة ومنحها النعومة والمرونة.

ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة

مقادير ماسك الشاي الأخضر

1/4 كوب من منقوع الشاي الأخضر.

قطرات قليلة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة تحضير ماسك الشاي الأخضر

قومي بمزج جميع المقادير جيداً.

ثم قومي بفرد الماسك على وجهكِ واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

وأخيراً اغسلي بشرتكِ بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل، نتمنى لكِ بشرة مشرقة ومشعة بالجمال.

فوائد الشاي الأخضر للجهاز الهضمي

يحتوي على مادة الكافيين الطبيعية التي تسرع من حركة الفضلات في الأمعاء مما يقلل من مدة بقاء الفضلات والسموم في القولون.

تحافظ على انتظام عملية الإخراج إذ يقي من خطر الإصابة بالإمساك.

فوائد الشاي الأخضر للمعدة

علاج طبيعي للإسهال، ويمكنه مقاومة البكتريا التي تصيب المعدة مثل البكتيريا يمكن أن تسبب آلام المعدة والغثيان والانتفاخ.

قد يخفف من مشكلات المعدة الأخرى، مثل شدة الإسهال الناجم عن العلاج الإشعاعي.

علاج قرحة المعدة التي يمكن أن تسبب مشكلات في جهاز الهضم، مثل الألم، والغازات، وعسر الهضم.

فوائد الشاي الأخضر للدماغ

تحسين الأداء البدني للفرد عن طريق استقلاب الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها بحيث يمكن استخدامها كشكل من أشكال الطاقة.

يساعد الشاي الأخضر على تحسين أداء الدماغ، والإنتاجية، والمزاج، والذاكرة ووقت رد الفعل، فهو يعمل كمنشط ومعزز للدماغ.

فوائد الشاي الأخضر للتنحيف

تكسير الدهون الزائدة عن حاجة الجسم

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين مما يعمل على تسريع عملية الأيض عن طريق زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم من حرق الدهون.

حرق الدّهون

تسريع عملية الايض

مُعزّز جيّد للطّاقة ويخفّض مستوى السّكر في الدّم

يزيد نسبة الكولسترول النّافع

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