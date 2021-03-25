فوائد الفراولة للاطفال لا تعد ولا تحصى، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الحديد، لذلك فهي تعالج الأطفال المصابين بفقر الدم. تعطى بكمية قليلة للأطفال الذين يعانون من أملاح في البول لأن نسبة الأوكسالات فيها مرتفعة، وتحتوي على الأملاح المعدنية، التي تغذي الجسم مثل البوتاسيوم والصوديوم والفسفور والكالسيوم. تقوي عظام الطفل لأن نسبة الكالسيوم فيها عالية.

فوائد الفراولة للأطفال

الفراولة مغذية للأطفال

الفراولة من الفاكهة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأمر الذي يجعلها من ضمن أهم فوائد الفراولة للأطفال، وتحتوي على الفيتامينات والألياف، ومستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، الضرورية لصحة طفلك، وتعد الفراولة من قائمة الأغذية الخالية من الصوديوم، والكوليسترول، والسعرات الحرارية.

وتصنف الفراولة من بين أفضل الثمار احتوائًا على مضادات الأكسدة، كما أنها تعتبر مصدرًا جيدًا للمنغنيز والبوتاسيوم . تشتمل ثماني حبات من الفراولة على فيتامين C أكثر من البرتقال.

الفراولة معززة للمناعة

الفراولة هي مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يساعد طفلك في بناء مناعته، والوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

الفراولة ضرورية لصحة العظام

يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية التي عليك توفيرها لطفلك، فهو يساعد في نمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب عند الطفل، من ضمن فوائد الفراولة للأطفال أنه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

الفراولة مفيدة جداً للهضم

يمكن أن يحسن الفوسفور الموجود في الفراولة عملية الهضم عند طفلك، ويساعد في إصلاح الخلايا، وكسر البروتين المسؤول عن تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم طفلك.

الفراولة تحمي الكبد

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع تلف الكبد.

الفراولة تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، الضروري لنمو دماغ طفلك، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الفراولة مفيدة جداً لمرضى السكري

الفراولة هي خيار فواكه صحي للأطفال الذين يعانون من مرض السكري، إذ يساعد محتواه من الألياف في تنظيم مستوى سكر الدم، ويحافظ على استقراره من خلال تجنب ارتفاعه وانخفاضه الحاد عن المعدل الطبيعي.

يمكن للألياف أن تزيد من شعور طفلك بالشبع لفترة طويلة بعد تناول الطعام، الأمر الذي يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، مما يدعم إدارة الجلوكوز ويقلل من خطر ارتفاع سكر الدم.