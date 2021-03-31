فوائد الفراولة للبشرة يا جميلة البوابة لا تعد ولا تحصى، حيث أنها تنظّف الوجه من الأوساخ والدهون الزائدة، نظراً لاحتوائها على فيتامين ج بكثرة، توحّد لون الوجه.

استخدام الفراولة تزيل التصبّغات والنمش الموجود على الوجه، ويمكن استخدامها عن طريق وضع كميّة كافية من عصير الفراولة على الوجه، وتركه لمدة عشر دقائق، وبعدها غسل الوجه جيداً بالماء، وتحمي الوجه من أشعة الشمس الضارة.

تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للأكسدة، وتعتبر الفراولة من النباتات التي تؤكل فاكهتها، ويُصنع من أوراقها أنواع من الدواء الطبي، ولها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تعمل على معالجة أمراض الكبد، والتخلص من مشكلة الإسهال، وتقلل من التوتر العصبي، وتقوي الدم، وتعمل على الوقاية من مرض السرطان، ومرض الزهايمر، والتهاب المفاصل، ولها الكثير من الفوائد على البشرة، فهي تساعد على تهدئة البشرة والتخلص من الطفح الجلدي، وسنتحدث في هذه المقال عن فوائد ووصفات الفراولة للبشرة.

الفراولة هي من الفواكه اللذيذة والتي تتمتّع بفوائد عديدة من ضمنها منافع للبشرة، تساعد الفراولة على مقاومة التجاعيد المبكرة، كما أنها تمنح النضارة والصحة للبشرة الشاحبة.

تعد الفراولة غنية بالمواد الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات C وA وK، الكالسيوم، المغنيسيوم، حامض الفوليك، الفوسفور، البوتاسيوم، حمض الفوليك والألياف الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مضادات الأكسدة القويّة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنها غنيّة في مركبات الفلافونويد وحمض الصفصاف التي توفّر العديد من الفوائد الجمالية.

فوائد الفراولة للبشرة

الفراولة تساهم في علاج حب الشباب

الفراولة تعتبر واحدة من أفضل المكوّنات للبشرة لمحاربة حبّ الشباب بشكل كبير. طبيعتها الحمضية تساعد على إزالة الدهون الزائدة من المسامات.

الفراولة تساعد على تقشير البشرة

الفراولة تمتلك خصائص تساعد في تقشير البشرة وإزالة خلاياها الميتة، كما توفّر رائحة زكية للجلد. الميتة. الفراولة تساعد على إذاً على إصلاح وتغذية البشرة مهما كانت طبيعتها.

الفراولة تقلل من الهالات السوداء والتجاعيد حول العين

قد تعانين من ظهور الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين نتيجة قلة النوم، أو احتباس الماء أو مع كبر السن وما شابه. هنا يأتي دور الفراولة لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في تقليل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين التي تؤثر بشكل كبير على نضارة بشرتكِ.

الفراولة تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة

الفراولة لها تأثير فعّال على الجلد ضد الأشعة فوق البنفسجيّة، لأنها تحتوي على مادة الانثوسيانين المسؤولة عن انتاج اللون الاحمر المميز للفراولة. وفقاً لبعض الدراسات، يمكن أن تساعد الفراولة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد لإحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة البشرة مثل فيتامين C وB وA بالإضافة إلى عناصر الحديد، الكالسيوم والفوسفور.

الفراولة تمنع ظهور التجاعيد المبكرة

بالإضافة إلى أن الفراولة تعتبر مرطّب طبيعي للبشرة، فهي أيضاً تمنع ظهور التجاعيد المبكرة، فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الفراولة تؤخر عملية الشيخوخة، وكما أن الفراولة تساعد على منع تلف الجلد والجسم.

الفراولة تعالج الشفاه الداكنة

الفراولة تحتوي على المعادن والفيتامينات الحيويّة التي يمكن أن تساعد في علاج تشقّق الشفاه الداكنة، بالإضافة إلى ذلك، هي تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة التي تميل إلى جعل شفاهكِ مظلمة وداكنة اللون،ومن فوائد الفراولة للبشرة أيضاً أنها ترطّب الجلد.

الفراولة تساعد على تبييض الأسنان

الفراولة وسيلة طبيعيّة لتبييض أسنانكِ لأنها تحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إزالة الأوساخ واللون الأصفر عن أسنانكِ، بالإضافة إلى ذلك، حمض الماليك الموجود بالفراولة يساعد على تحويل الأسنان الصفراء إلى بيضاء كاللؤلؤ.