فوائد الفراولة للدم متعددة، حيث احتواء الفراولة على كمية عالية نسبيًا من البوتاسيوم، إذ يزيد نقص البوتاسيوم من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ﻿ غنى الفراولة بالأنثوسيانين، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

فوائد الفراولة للدم

الفراولة لها قدرة محتملة على تحسين صحة القلب والشرايين.

يساعد تناول الفراولة على تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه تحت السيطرة قدر الإمكان.

من فوائد الفراولة للدم ضمان حدوث عمليات تخثر الدم بشكل صحي وسليم في الجسم، وخفض فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

تعمل الفراولة على تقوية وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

من فوائد الفراولة للدم تحسين قدرة خلايا الدم على مقاومة عمليات الأكسدة الضارة.

تحتوي ثمار الفراولة على الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

تحتوي الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك الذي يساعد على تحسين صحة القلب.

الفراولة غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً المواد الاتية: مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.

يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

فوائد أخرى للفراولة: