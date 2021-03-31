فوائد الفراولة للكلى لا تعد ولا تحصى، تحتوي الفراولة على كمية وفيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على حماية الكلى من الأكسدة من خلال إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلفاً بالكليتين.

الفراولة من الفواكه ذات الطعم اللذيذ والمرغوب من جميع الفئات حتى الأطفال الصغار يحبونها ، وتستخدم في صناعة الحلويات والجاتوهات وهناك المربى المصنوع من الفراولة له من الفوائد والمزايا الكثير حيث يوجد في الفراولة فيتامين "سي" والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وكما أنها تنشط وتحمى القلب وخلاياه وتساعد على التئام الجروح ولها فوائد أخرى.

فوائد الفراولة للكلى

الفراولة تعمل على حماية الخلايا من التلف

الفراولة تعتبر مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات المضادة للأكسدة، وهذا قد يساعد في حماية الخلايا في الجسم من التلف، ومن بينها خلايا الكلى.

الفراولة مفيدة لمرضى الكلى

الفراولة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، لذلك فهى مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو الغسيل الكلوي، حيث تقلل من مستويات ضغط الدم لديهم، ويمكن أن تكون جزءا مهما من الوجبات الغذائية المقدمة لهم، لكن من الأفضل استشارة أخصائي تغذية قبل تناولها.

الفراولة تساعد على تقليل فرص الإصابة بالفشل الكلوي

الفراولة تحتوي على مركب يسمى (الفيسيتين)، الذي يمكن أن يقلل من مشاكل الكلى، التي تحدث لدى العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الأول أو الثاني، حيث قام الباحثان (ديفيد شوبرت، بام ماهر) باختبار الأغذية الغنية بهذا المركب على الفئران المصابة بالسكري، ووجدوا أنها ظلت مصابة بالسكر، لكن تقلصت الكليتان إلى الحجم الطبيعي، وانخفضت مستويات البروتين في البول، التي تعد علامة على مرض الكلى، إلى مستوياتها الطبيعية.

وللوصول إلى نفس الجرعة التي تم إعطائها لفئران التجارب، يجب أن يتناول الشخص 37 ثمرة فراولة في اليوم، إلا أنه ليس من الضروري تناول هذا الكم الكبير من الفراولة يوميًا ويمكن الاكتفاء بتناولها بشكل منتظم، للاستفادة منها.

أطعمة أخرى تفيد مرضى الكلى:

السمك الدهني

البطاطا الحلوة

الخضروات ذات الأوراق الداكنة

الماء

التفاح

فوائد الفراولة والقيمة الغذائية لها: