فوائد اللوز للمرأة لا تعد ولا تحصى، يعد اللوز من أهم وألذ أنواع المكسرات، كما أن استخداماته متعددة سواء كان في الطبخ أو الزيوت المستخلصة منه.

نذكر فيما يأتي أهم مميزات اللوز التي تساعد في تحسين بشرة المرأة: تعمل مستحضرات التجميل التي تحتوي على اللوز كمرطب للبشرة، كما تعمل على إزالة الخلايا الميتة، وذلك لأن اللوز يعد مصدر غني بفيتامين هـ المفيد للبشرة، ويساعد اللوز في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء وحب الشباب.

فوائد اللوز للمرأة:

اللوز لتحسين صحة البشرة

تعمل مستحضرات التجميل التي تحتوي على اللوز كمرطب للبشرة، كما تعمل على إزالة الخلايا الميتة، وذلك لأن اللوز يعد مصدر غني بفيتامين هـ المفيد للبشرة،ويساعد اللوز في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء وحب الشباب وهذا أحد فوائد اللوز للمرأة، ويعمل زيت اللوز عند المواظبة على استخدامه على التخلص من التان، والهالات السوداء تحت العين.

اللوز لتقوية الشعر

يعمل زيت اللوز على تعزيز بصيلة الشعر، ومنع تساقط الشعر، ويعمل زيت اللوز على التخلص من القشرة.

سهل الاستخدام، إذ ببساطة تستطيع المرأة دلك فروة رأسها بما لا يزيد عن ملعقة إلى ملعقتين من زيت اللوز وتركه ليلة كاملة قبل الاستحمام.

اللوز للتحكم بالوزن

أحد فوائد اللوز للمرأة هو الوصول إلى مرحلة الشبع، إذ يحتوي اللوز على كمية جيدة من الدهون غير المشبعة بالإضافة إلى البروتين، ذلك يجعل منه وجبة قليلة السعرات ومشبعة في ان واحد.

اللوز لخفض نسبة الكوليسترول

أحد فوائد اللوز للمرأة عند تناوله بالكمية الموصى بها يوميًا هي خفض نسبة الكوليسترول الضار.

اللوز نمط غذائي صحي للحامل

تعد مرحلة الحمل مرحلة مهمة وحرجة في حياة كل امرأة، لذا يجب عليها اتباع نمط غذائي صحي ومناسب، وتوجد عدة فوائد للوز للمرأة الحامل،يحتوي اللوز على حمض الفوليك والذي يحمي الجنين من أي تشوهات، كما يساعد في نموه بشكل طبيعي، ويحتوي اللوز على نسبة جيدة من الكالسيوم، فتناوله يضمن بناء العظم بشكل صحي وسليم للجنين، ويفضل نقع اللوز ليلة كاملة قبل استخدامه، فذلك يزيد من نسبة هضمه وامتصاصه.

اللوز للوقاية من سكري وتسمم الحمل

أحد أهم فوائد اللوز للمرأة وخصوصًا المرأة الحامل هي زيادة شعورها بالشبع بأقل السعرات الحرارية الممكنة، وبالتالي تنظيم الوزن وعدم زيادته، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، لذا يعمل اللوز بطريقة غير مباشرة على الوقاية من مثل هذه الأمراض.

اللوز للوقاية من سرطان الثدي

زيادة تناول اللوز أو الفول السوداني أو الجوز ساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بمقدار 2 - 3 مرات، مما يشير إلى أن اللوز يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.