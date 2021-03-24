فوائد اللوز للرجيم لا تعد ولا تحصى، يعد اللوز حلو المذاق وصحي ومناسب لعدد لا حصر له من الأكلات وفوائده كثيرة،من أفضل أنواع المكسّرات، وأكثرها شيوعاً واستخداماً بين الناس، حيث يدخلان في إعداد العديد من الأطباق الغذائية الخاصة بالوجبات الرئيسية.

اختصاصيو التغذية يصفون اللوز بـ"الغذاء الخارق" في الرجيم، نظرًا إلى فوائده الصحيَّة ودوره في خسارة الوزن، في حال تناوله وجبة خفيفة في الرجيم، حيث أنَّه غنيّ بـ الدهون الصحية والألياف والبروتينات، وتحتوي حبَّة متوسِّطة الحجم من اللوز على سبع سعرات حرارية، والكوب (250 مليلليلترًا) منه 830 سعرة حراريَّة.

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على هضم الطعام، بالإضافة إلى أنها تسهم في المحافظة على صحة الأمعاء لتفادي حدوث العديد من المشاكل الهضمية مثل: الانتفاخ أو حموضة المعدة. يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يسهم في بناء الكتلة العضلية ويُقلل من احتمالية تخزين الجسم للدهون خاصةً في منطقة البطن. يتميز باحتوائه على نسبة قليلة من الكربوهيدرات التي تعمل على التقليل من تكوّن الدهون في منطقة البطن. ينصح بتناول كميات قليلة من اللوز، فهو غنيّ بالسعرات الحرارية التي تمد الجسم بالشعور بالشبع لفترة طويلة.

فوائد اللوز للرجيم

يمنع اللوز الجسم من امتصاص الدهون وتراكمها بالجسم أثناء تخسيس الوزن.

اللوز يزيد من القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة ومنع الإجهاد خلال انقاص الوزن.

يزيد اللوز من نضارة البشرة، الوقاية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتغذية البشرة أثناء الرجيم الصحي المتبع.

يساعد اللوز على تقوية بوصيلات الشعر أثناء انقاص الوزن.

يحمي اللوز العين من ظهور الهالات السوداء حول العين أثناء التخسيس.

يساعد اللوز على دفق الأكسجين بالجسم بشكل صحي خلال تخسيس الوزن.

من فوائد اللوز للرجيم أنه يساعد على الشعور بالشبع أثناء الرجيم

يحوي اللوز الكالسيوم المفيد لبناء العظام أثناء الرجيم

من فوائد اللوز للرجيم أنه يحتوي الكالسيوم المفيد لبناء العظام أثناء الرجيم

تساعد كميات قليلة من اللوز على انقاص الوزن.

يحوي اللوز عناصر ضرورية لبناء العظام" الكالسيوم، الفسفور" أثناء انقاص الوزن.

يساعد اللوز على زيادة الشعور بالشبع خلال فترة الرجيم.

يحارب اللوز زيادة الوزن بصفة عامة، إذا تم تناوله بشكل منتظم بكميات قليلة يوميا.

يحافظ اللوز على مستويات الكوليسترول في الدم أثناء تخسيس الوزن.

تناول كميات قليلة من اللوز قبل بدء التمرينات الرياضية المخصصة لانقاص الوزن.

يدعم اللوز عملية الأيض أثناء الرجيم وانقاص الوزن.

فوائد أخرى لتناول اللوز