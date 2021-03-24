فوائد اللوز للمتزوجين كثيرة، حيث يحتوي اللوز على الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة الجنسية والإنجابية أيضاً؛ وتكمن فوائد اللوز للجنس بسبب احتوائه على الزنك، الذي يحتاجه الجسم للعديد من الوظائف الحيوية مثل التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة والأداء الجنسي، وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون، والذي يعد أهم هرمونات الذكورة.

كما يمكن أن تكمن فوائد اللوز للجنس أيضاً في احتوائه على السيلينيوم الذي يساعد في علاج مشاكل العقم، واحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذي يحسن متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أنه يعد من أحد الطرق الطبيعية لعلاج سرعة القذف.

اللوز يعمل علي تنشيط الدورة الدموية للجسم وتنشبط الاعضاء الجنسية لانه يؤدي الي زيادة تدفق الدم بمناطق الجسم كما يعمل اللوز علي مقاومة مشاكل ضعف الانتصاب للرجال.

فوائد أخرى للوز:

اللوز يقلل من البكتريا المسببة للروائح الكريهة التي تزعج الرجال والنساء أثناء العلاقة الجنسية والجماع.

اللوز يعتبر جفاف المهبل من اكثر مشاكل الاتصال الجنسي بالنسبة للرجال والنساء واللوز يساهم في تقليل جفاف المهبل.

اللوز يساعد على تدفق الدم في العضو التناسلي المذكر مما يؤدي الي تقوية الانتصاب مما يؤكد فوائد اللوز للانتصاب.

اللوز يحتوي على نسب عالية من الفسفور بالتالي يساهم في رفع الرغبة الجنسية.

يساهم اللوز في تجديد الخلايا والاعضاء التناسلية.

يزيد اللوز من الطاقة الكلية بالجسم وبالتالي يساهم في رفع القدرة الجنسية.