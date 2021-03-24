فوائد اللوز للشعر كثيرة، وأهمها تناول اللوز بشكلٍ منتظم يعالج الكثير من مشاكل الشعر، حيث يعمل على محاربة تساقط الشعر، من خلال الحدّ منه، ويحارب خشونه الشعر، ويعالج تقصّفه، بالإضافة إلى أنّه يحارب قشرة الرأس، ويتخلّص منها، ويمنع من ظهور الشعر الأبيض، في فترات مبكّرة من العمر، ويزيد من كثافته.

القيمة الغذائية للوز

576 من السعرات الحرارية

7 من الكربوهيدرات

74 من النشا

2 من الألياف الغذائية

22 من البروتين

7 من الماء

42 من الدهون

73 من الدهون المشبعة.

خلطات من زيت اللوز للشعر

1- خلطة زيت اللوز مع زيت الخروع:

أولاً اخلطي ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع بشكلٍ جيد.

ضعي الخليط في مكان دافئ، ثم افردي على جذور الشعر.

دلكي به فروة الرأس جيداً وامسحي به كلّ الشعر.

واتركيه على الشعر لمدّة نصف ساعة على الأقل.

ثم اغسليه جيداً بالماء والشامبو، حيث تعمل هذه الخلطة على تنعيم الشعر.

2- خلطة زيت اللوز والبيض:

قومي بخلط كمية قليلة من زيت اللوز مع بيضة.

ثم أضيفي كمية من زيت اللافندر وادهني الخليط على فروة الرأس مع تدليك فروة الرأس به لمدّة عشر دقائق حتى نتأكد أنّ الخليط قد وصل لجذور الشعر.

ثم اتركي الخليط لمدّة ساعة على الأقلّ.

ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو حتى نزيل رائحة البيض وتعمل هذه الخلطة على محاربة تساقط الشعر، وتزيد من كثافته.

3- خلطة العسل وزيت اللوز: