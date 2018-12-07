بالإضافة الى مذاقه اللذيذ.. تعرف على فوائد شرب الكاكاو

يقي الكاكاو من الخرف والزهايمر، والوقاية من مشاكل الكلى وارتفاع ضغط الدم (shutterstock.com)

الكاكاو مشروب ساخن محبب في جميع الفصول عدا ذلك غناه بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الفلافونويد، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الجسم والقلب والشرايين وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تعرف على فوائد شرب الكاكاو:

يحتوي على مجموعة مميزة من المعادن مثل: الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والكبريت.

- يعمل الكاكاو كمضاد للالتهابات ويدعم جهاز المناعة نتيجة عمله كمضاد أكسدة لتحييد الجذور الحرة التي قد تسبب التلف للخلايا ومكوناتها.

الكاكاو له فوائد عديدة للجسم وأبرزها!

- يخفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول الضار في الجسم من خلال منع تأكسده.

- يعمل على إفراز هرموني الأندروفين والسيروتونين المرتبطين بمشاعر السعادة من جهة، والتخلص من الاكتئاب والقلق، لاحتوائه على مركبات مرتبطة بتحسين المزاج مثل الثيوبرومين والفينيل ثيامين من جهة أخرى.

- يقي الكاكاو من الخرف والزهايمر، والوقاية من مشاكل الكلى وارتفاع ضغط الدم.

فوائد التوت الازرق.. تعرف عليها

- كما أنه مفيد للبشرة يحمي من التجاعيد ويمنح البشرة مظهر مشرق.

- والكاكاو للشعر آيضآ يعمل على تقوية الشعر ويمنع تساقطه

- وآخيرآ يجب عدم الأفراط في شرب الكاكاو لاحتوائه على الكافيين الذي يسبب الأرق وسرعة في ضربات القلب وفقدان العناصر في البول، والتسبب بتهييج القولون العصبي.