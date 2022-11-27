يمكنك متابعة مباريات كأس العالم 2022 وتشجيع المنتخب المفضل لديك أثناء الاستمتاع بتناول كوكتيل بالحليب الغني بالكثير من الفوائد الصحية ويناسب الكبار والصغار.
كوكتيل بالحليب لسهرة مباريات كأس العالم
مقادير كوكتيل بالحليب لسهرة مباريات كأس العالم
- 2 كوب حليب سائل.
- كوب من السكر أو عسل.
- عصير حبة واحدة برتقال.
- 60 غرام فراولة.
- 3 حبة موز حجم متوسط مقشرة.
للتزيين
- شوفان
طريقة تحضير كوكتيل بالحليب لسهرة مباريات كأس العالم
- قومي بغسل الفواكه بطريقة جيدة.
- ثم ضعي الفواكة في الخلاط الكهربائي.
- ثم قومي بإضافة عصير البرتقال والحليب والسكر أو العسل.
- قومي بخفق كافة المقادير حتى تمتزج بشكل جيد.
- ضعي الكوكتيل في الثلاجة ليكون طعمه منعش خلال السهرة .
فوائد الكوكتيل الصحية
- كوكتيل الحليب يعتبر مشروب صحي وجيد بعد االنتهاء من ممارسة الرياضة.
- يعطيك الطاقة.
- يحسن مستوى الضغط.
- يحافظ على الرئة.
- يرفع مناعة الجسم.
- يحسن من الرؤية.
فوائد الموز الصحية
- يعتبر من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم
- تحسن مستوى ضغط الدم في الجسم
- يساعد في عملية الهضم
- يحتوي على المغنيسيوم
- يحتوي على فيتامين بي6
- يقوي مناعة الجسم
- يقي من الإمساك
- يحافظ على صحة القلب والشرايين
- يعالج فقر الدم
- يقلل من الاكتئاب ويحافظ على الحالة المزاجية
طريقة تحضير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم
مقبلات كأس العالم ميني برغر حار
وجبة صحية لسهرة مباريات كأس العالم 2022
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)