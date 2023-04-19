البوابة - هناك الكثير من السيدات التي تعاني من آلام الدورة الشهرية واستمرارها لأكثر من سبعة أيام مما تؤثر على صعوبة ممارسة حياتها الطبيعة وتجعلها تشعر بالقلق والتوتر المستمر،لكن هناك بعض العلاجات الطبيعية والتي قد تزيد من سرعة خروج دم الحيض من الرحم مما يؤدي إلى تقليل مدة الدورة الشهرية أو التقليل من النزيف الحاد لها، تجدون في المقال الآتي الجواب عن هذا السؤال الذي يشغل بال أغلب السيدات، كيف اوقف الدورة الشهرية طبيعيا؟

كيف اوقف الدورة الشهرية طبيعيا؟

الاستحمام بالماء الدافئ

استخدام حبوب منع الحمل

شرب الليمون يخفف من دم الدورة الشهرية

استخدام الكمادات الدافئة على البطن لأنها تساهم في تسريع انتهاء الدورة الشهرية.

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة والشديدة.

مشروبات توقف الدورة الشهرية بعد نزولها

الزنجبيل يساعد في إيقاف الدورة الشهرية والنزيف.

ورق الآس هو أحد الأعشاب التي تعالج نزيف الرحم الغير طبيعي ويقلل من دم الدورة الشهرية.

شرب الماء تساعد في تقليل حجم الدم، وذلك عن طريق شرب 4-6 أكواب بشكل يومي.

زهرة الرمان تعتبر خيار ممتاز لتقليل مدة الدورة الشهرية لانها تحتوي على مضادات الأكسدة والميكروبات والالتهابات.

كيس الراعي هي نبتة تساعد على تخفيف دم الدورة الشهرية.

ساراكة أشوكية هي نبتة توضع مع الماء أو الحليب مما يقلل من دم الدورة الشهرية.

بذور الكتان من أفضل الطرق لتقليل دم الدورة الشهر ويساعد أيضاً على تنظيم مستويات هرمون الإستروجين خلال الدورة الشهرية.

أسرع حل لإيقاف الدورة الشهرية

إن اسرع حل لإيقاف الدورة الشهرية هو استخدام حبوب منع الحمل لأنه يساهم في إيقاف الدورة الشهرية ولكن لن تتوقف الدورة بعد البدء بتناول الحبوب بشكل مباشر، من الممكن أن تحتاج ما يقارب 2-3 أيام تقريباً.

كيف اوقف الدورة بعد نزولها بيومين؟

تناول حبوب منع الحمل يساعد على تقليل كمية الدم خلال فترة الدورة الشهرية وأيضاً من الممكن أن يقلل عدد أيام الدورة.

مشروبات قد تؤخر الدورة الشهرية

عصير الليمون لأنه شديد الحموضة

خل التفاح

مشروب الجيلاتين

شوربة العدس

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