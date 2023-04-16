البوابة - المرأة الحائض في رمضان تتعامل مع أمر الحيض على أنّه مُقدّرٌ من الله عز وجل،وقد دخل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذات يومٍ على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تبكي بسبب حيضها في أيّام الحَجّ، فقال لها عليه الصلاة والسلام: "إنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ علَى بَنَاتِ آدَمَ"، ثمّ أخبرها بالأمور التي يجوز فِعلها في الحَجّ للحائض، وما لا يجوز لها فِعله، ومن الأمور المُبشّرة أنّ الله سبحانه يمنح عبده أجر العمل إن تعذّر عليه الإتيان به وكان مُعتاداً على أدائه، كما أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن الصحابيّ أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجَعَ مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنا مِنَ المَدِينَةِ، فقالَ: إنَّ بالمَدِينَةِ أقْوامًا، ما سِرْتُمْ مَسِيرًا، ولا قَطَعْتُمْ وادِيًا إلَّا كانُوا معكُمْ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وهُمْ بالمَدِينَةِ؟ قالَ: وهُمْ بالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ".

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلكَ، فمَن هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، فإنْ هو هَمَّ بها فَعَمِلَها كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إلى أضْعافٍ كَثِيرَةٍ".

كيف تّحيي الحائض ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان؟

1- قراءة القرآن الكريم

يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن الكريم ولكن دون لمس المصحف، ويمكن قراءته عن طريق الهاتف أو اللابتوب.

2- الصدقة

على المرأة الحائض أن تخرج الصدقة ولو بالقليل، حيث تعتبر الابتسامة في وجه الأشخاص الذين تقابلهم صدقة، وكما أن نفع الغير بالمساعدة أو تلقي العلم صدقة عن النفس.

وفي رمضان يتضاعف الأجر والثواب، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم.

3- الاستغفار

إن كانت المرأة الحائض أو النفساء لا صلاة أو صيام لها، فعليها أن تستغل غالبية الوقت بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى.

ومن أفضل صيغ الاستغفار: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي اعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

4- الذكر

يجب على الحائض أو النفساء في العشر الأواخر من رمضان أن تزيد من الذكر في كل وقت وتكثر من قول:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

لا حول ولا قوة إلا بالله

لا إله إلا الله

استغفر الله

الحمدلله

الله أكبر

5- الدعاء

يجب على المرأة الحائض أو النفساء ألا تضيع فرص الدعاء في ليلة القدر، فتدعو بها بما تريد من أدعية بشرط استحضار النية والإخلاص والصدق.

خير الدعاء ما يلي:

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً وسولاً.

يا الله أسألك أن ترزقني في هذه اللهيلة خير الاقدار وألا تحول علي الحال إلا لأحسنه.

يا ربي اسألك أن ترزقني العفو والعافية في ديني ودنياي والآخرة وأهلي ومالي، ربي استر عوراتي وآمن روعاتي.

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