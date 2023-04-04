لبوابة - من أكثر الأسئلة عند الفتيات وخاصة في شهر رمضان المبارك، هل يجوز تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر؟ وفيما يلي توضيح ذلك:

هل يجوز تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر؟

لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي حتى تتأكد من الطهر، وتغتسل جيداً، والطهر يُعرف بإحدى العلامتين وهما: الجفاف، أو القَصة البيضاء، أو وضع قطنة وعندما تخرج تكون بيضاء ليس عليها أي أثر من الدم، أو صفرة، أو كدرة.

حكم تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر في رمضان؟

يجوز، تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر في رمضان ولا حرج عليها وصومها صحيح، وايضاً الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، والله تعالى أعلم.

حكم تأخير الغسل من الحيض بسبب النوم؟

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي"، المرأة عندما ترى الطهر فهي طاهر تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته في العادة، أو بعد انقضائها، ولم يفرقوا بين قليل الطهر وكثيره،ويجب على المراة أن لا تتأخر الاغتسال حتى لا يخرج وقت الصلاة وتقع في الإثم.

حكم تأخير الغسل من الحيض بسبب العمل؟

نعم، يجوز تأخير الغسل من الحيض بسبب العمل إلى ما تلزم له الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن، لأن الغسل من الحيض والجنابة واجب على التراخي، وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى ما يلزم له الغسل مثل الصلاة.

حكم الاغتسال من الحيض دون غسل الشعر؟

غسل الشعر واجب في غسل الحيض والجنابة، ولا يجزئ المسح، أو تركه دون غسل، والواجب على المراة أن تعظم أمر الطهارة، وتتمها كما أمر الله تعالى، والله أعلم.

حكم تأخير الغسل من الحيض بسبب الشك؟

نعم، يجوز تأخير الغسل من الحيض بسبب الشك، ومن شكت في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض حتى تتيقن انقطاعه، ثم إذا اغتسلت المرأة، ثم رأت بعد الغسل من صفرة، أو كدرة مثل اللون البني، لا يعتبر حيضا ولا تعيد الغسل.

دعاء الطهارة من الحيض

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهرين، وجعلني من عبدك الصالحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا أله إلا انت ستغفرك اللهم ربنا واتوب إليك.

علامات الطهر من الحيض

انقطاع دم الدورة

رؤية القصة البيضاء وهي ماء لزج يخرج من فرج المرأة في آخر الدورة الشهرية ويدل على طهارة المرأة منها، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أمُّ المؤمنين: "لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ".

طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية

التسمية

غسل اليدين ثلاث مرات

غسل الفرج

غسل اليدين ثانياً بشيء من المطهرات مثل الصابون وغيره.

الوضوء مثل وضوء الصلاة دون غسل القدمين

صب الماء على جميع البدن، والابتداء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر مع مراعاة تخليل الاصابع وإيصال الماء إلى الإبطين والسرة.

غسل القدمين

الاستحمام.

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