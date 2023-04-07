البوابة - تسعى كل فتاة لاستغلال الشهر الفضيل من أجل العبادات والتقرب الى الله والدعاء، وفي أيام الحيض تعتقد بعض السيدات انهن أضعن أيام مباركة دون استغلالها، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن للحائض القيام بها والاستفادة من الشهر الفضيل، ومنها:

ماذا تفعل الحائض في رمضان؟

الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم

ترديد أذكار الصباح والمساء

التكبير، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والصلاة على النبيّ محمّدٍ -عليه الصلاة والسلام-

قراءة الكُتب المفيدة ومطالعتها، مثل كُتب السنّة، كصحيح مُسلم، وصحيح البخاريّ، ورياض الصالحين للإمام النوويّ،

الصدقة

صلة الرحِم

تقديم المساعدة للآخرين

المشاركة في التجهيز للعيد بما يُدخل السرور

مساعدة المُعتكفين في المساجد

٧ نصائح للمرأة الحائض فى رمضان

١- يجب أن تعلمي أن لكِ الأجر أثناء الحيض على نية الصيام والصلاة.

٢- حافظي على ذكر الله كثيرًا أثناء فترة الحيض لأنه الحيض لا يمنعك من ذكر الله.

٣- القيام بعمل الخير مثل تحضير الإفطار والسحور للمحتاجين.

٤- يجب ان تعلمي أن الحيض لا يقلل منزلتك عند الله، ولولا الحيض لما تجددت دماءك ولما كان الحمل ولما استمرت البشرية.

٥- الحرص على الدعاء، لأنه دعائك يرفع إلى الله لا يمنعه توقف صيامك وصلاتك.

٦- يجب أن تعلمي ان الله سبحانه وتعالى كلفك بأعظم مهمة وهي استمرار البشرية والحيض تجديد لجسدك فأنتِ معمل استمرار الحياة.

٧- إذا كان الله كلف الرجال بالجهاد في سبيل الله فقد كلفك بالحمل والولادة لتستمر البشرية، مقامك عند الله كامرأة كبير.

لماذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم؟

الحكمة من أن الله سبحانه تعالى نهى المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم وقت الحيض رحمةً بها ، وذلك لأن خروج الدم يضعفها وإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، ويخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار، والله أعلم.

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