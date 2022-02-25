كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية؟

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم لا يظهر عليه عادة أي أعراض ملحوظة، إلا أنه يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا لجهاز الدورة الدموية، وبدون علاج، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الصحية.

وفي الواقع، يمكن لبعض الأشخاص الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة من خلال خيارات نمط الحياة الصحية، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك حاجة أيضًا إلى الأدوية للمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

ما هو ارتفاع ضغط الدم ؟

من الطبيعي أن يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم، فعلى سبيل المثال، يزداد ضغط الدم عادةً مع النشاط البدني وينخفض عند النوم.

ووفقًا لتوصيات عام 2017 الصادرة عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قراءات ضغط الدم لديك أعلى باستمرار من 130/80.

ويمكن أن تزيد العديد من العوامل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبعض عوامل الخطر هذه، مثل عمرك وجنسك وتاريخ عائلتك، والتي لا مفر منها.

وقد ترتبط عوامل الخطر الأخرى بنمط الحياة، مثل تعاطي الكحول أو التبغ، أو عدم النشاط والخمول، أو الكثير من الصوديوم الغذائي.

كما يمكن أن تزيد بعض الحالات الصحية أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل:

مرض السكري

مرض الكلى

مشاكل الغدة الدرقية

توقف التنفس أثناء النوم

كيف يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب ؟

يجعل ارتفاع ضغط الدم من الصعب على جهاز القلب والأوعية الدموية أن يدور الدم في جميع أنحاء جسمك، وبمرور الوقت، تسبب القوة الزائدة من ارتفاع ضغط الدم الضغط والتلف لجدران الأوعية الدموية وتجعلها «لزجة»، حيث يمكن أن يلتصق الكوليسترول والدهون والمواد الأخرى في مجرى الدم ويتصلب لتشكيل اللويحات، وقد يجعل الأوعية نفسها متصلبة أيضًا.

وتسمى هذه العملية تصلب الشرايين، حيث تتسبب في تضييق الشرايين، وعندما يحدث هذا، تزداد قوة الدم في الشرايين ويجب أن يعمل قلبك بقوة أكبر لضخ الدم بشكل فعال في جميع أنحاء جسمك.

وفي الواقع، يزيد تصلب الشرايين أيضًا من خطر تشكل جلطة دموية وتمنع تدفق الدم إلى القلب، وعندما يحدث هذا، لا تستطيع عضلة القلب الحصول على الأكسجين الذي تحتاجه لمواصلة الضخ، وقد تحدث النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما يتضرر القلب نتيجة انسداد في الشرايين.

أعراض النوبة القلبية

تشمل علامات وأعراض النوبة القلبية ما يلي:

ألم أو انزعاج في الصدر

الدوخة

الغثيان أو القيء

ألم أو انزعاج في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الذراعين أو الظهر

ضيق في التنفس

ألم يشبه عسر الهضم

إرهاق غير عادي

كيف يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ؟

كما هو موضح أعلاه، فإن ارتفاع ضغط الدم يضر ويضعف الأوعية الدموية، وهذا يشمل الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء من دماغك.

وأثناء السكتة الدماغية، تتمزق الأوعية الدموية الضعيفة، ونتيجة لذلك، يُحرم جزء من الدماغ من الأكسجين، وإذا استمر بدون أكسجين لفترة طويلة، يمكن أن يموت الجزء المصاب من الدماغ.

وفي الحقيقة، يزيد ارتفاع ضغط الدم أيضًا من خطر تطور جلطة دموية في الدماغ ومنع تدفق الدم، حيث عندما تكون الأوعية الدموية مسدودة، يكون خطر حدوث ذلك أعلى، وهذا يسمى السكتة الدماغية الإقفارية، وكما هو الحال مع السكتة الدماغية، إذا لم يحصل الجزء المصاب من الدماغ على الأكسجين الذي يحتاجه، فقد يموت.

أعراض السكتة الدماغية

تظهر أعراض السكتة الدماغية فجأة، وغالبًا ما تشمل:

خدر في الوجه أو الأطراف، عادة على جانب واحد من الجسم

الارتباك

صعوبة التحدث أو فهم الكلام

مشاكل الرؤية المفاجئة

صعوبة المشي أو مشاكل أخرى مع التوازن أو التنسيق

الدوخة

صداع شديد

ماذا يمكنك أن تفعل لخفض ضغط الدم ؟

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع أو ارتفاع ضغط الدم، فسيساعدك طبيبك على فهم الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لخفض ضغط الدم، وقد يشمل ذلك مراقبة ضغط الدم في المنزل، وتغيير عاداتك اليومية، وتناول الأدوية.

ويمكنك البدء على الفور بتغييرات نمط الحياة التالية:

خصص وقتًا للنشاط البدني

اختر نشاطًا تستمتع به، مثل المشي مع صديق أو ممارسة اليوغا أو ممارسة التمارين الرياضية المائية، أيضًا حاول العثور على شيء من المرجح أن تلتزم به وستفعله بشكل منتظم.

إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن معتدل

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان حتى 10 أرطال يمكن أن يقلل من ضغط الدم، وذلك وفقًا للمعهد الوطني للقلب والدم والرئة، حيث يمكن أن يقلل فقدان الوزن أيضًا من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى.

إذا كنت تدخن، ابدأ في قطع السجائر

تحدث مع طبيبك لمعرفة الأدوات المتاحة لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

قلل من تناول الملح

في بعض الناس، يمكن أن يؤدي تناول كميات أعلى من الملح (الصوديوم) إلى زيادة ضغط الدم، لذلك يجب عليك قراءة ملصقات الطعام بعناية للتقليل من كمية الملح التي تستهلكها.

إعطاء الأولوية للنوم

يحتاج جسمك إلى راحة منتظمة للبقاء بصحة جيدة، وإذا كان النوم يمثل مشكلة، فتحدث مع طبيبك حول ما يمكنك فعله للحصول على نوم جيد.

تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر الزائد إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك حاول التحدث مع معالج عن مصادر التوتر في حياتك.

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