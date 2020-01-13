لا تستحم دون نعال.. أشياء عليك تجنب فعلها في الجيم!

سواء كنّت في صالة الحديد أم عند أجهزة الكارديو أم في حصّة تمارين جماعية أو في أي من مرافق مركز اللياقة الذي تذهب إليه؛ هناك مجموعة من الأمور التي عليك تجنّب فعلها هناك، إمّا لأنها تُخِلّ بالآداب الاجتماعية المتعارف عليها أو أنها ستعرّض صحّتك وصحّة الأخرين في الجيم للخطر. تعرّف عليها.

1- إياك أن تُهمل نظافتك الشخصية

وهذه من أول النقاط التي يجب طرحها في هذا الموضوع لأهمتها البالغة، وتتراوح جوانب النظافة الشخصية في الجيم من عدم إزعاج الآخرين برائحة عرقك (استخدام العطورات لتغطيتها لن ينفعك)، إلى رمي المهملات في أماكنها المخصصة، إلى حماية نفسك من الجراثيم من خلال مسح المعدّات الرياضية - كمقعد التمرين- قبل وبعد استعماله.

2- لا تقدّم نصيحة لأحد ما لم يطلبها

حتى وإن كانت معرفتك بالتدريب واللياقة ممتازة، لا تقدّم نصيحة غير مطلوبة لأحد، فهذا قد ينتهي بتعريضك للإحراج أو رفض نصيحتك. وإذا رأيت أحد يقوم بأداء عمل ما قد يؤذي به نفسه، فاطلب الإذن بتقديم النصيحة أولاً، أو أخبر المدرّب المناوب في المركز أن يفعل هو ذلك.

3- لا تستحمّ دون ارتداء النعال

هل سمعت بمرض قدم الرياضي من قبل؟ تجنّب الاستحمام أو المشي حافي القدمين خصوصا في الأماكن الرطبة من النادي كالحمامات وحوض السباحة وغرف تغيير الملابس.

4- لا تتحدّث لشخص يضع سماعات

غالباً أن الأشخاص الذين يضعون سماعات الرأس ويبدو أنهم مركّزين في تمريناتهم لا يرغبون بالمقاطعة من قبل الآخرين، لذا لا تقم بإزعاجهم ما لم يكن هناك أمر ضروري جداً تريد اخبارهم به.

5- لا تحمل أوزان بدون وضع الحلقات المعدنية

استخدام الحلقات المعدنية المُثبّتة للأوزان ضروري جداً لسببين؛ أن تحمي نفسك ومن حولك من وقوع ألواح الوزن من على الدمبلز أو البار، ولتُجنّب نفسك الإحراج عندما يلتفت لك كل من في الجيم بسبب الصوت الناتج عن ارتطام الأوزان بالأرض بقوّة.

6- لا تحمّل أوزان كبيرة جداً للتباهي

من المعروف والمُثبت سيكولوجياً أن يميل الناس -وخصوصاً الشباب- لوضع جهد أكبر وتحمّل ضغوط أكبر عند التمرّن في العلن أمام الآخرين –وخصوصاً أمام الفتيات-، وقد يكون هذا جيّد نوعاً ما لدفع القدرات الشخصية للأفضل؛ لكن المبالغة أو المخاطرة بحمل أوزان كبيرة جداً فوق طاقتك قد يتسبب لك بالإصابة.

7- لا تتحدّث على هاتفك أثناء التمرين

قد لا يكون سماع تفاصيل حياتك الخاصة أو عملك أو مشاكلك مرغوب أو مقبول عند من يتمرّن حولك في النادي الرياضي، لذا لا تتحدّث على هاتفك الجوال أثناء التمرين. وإذا كان هناك مكالمة طارئة، فخذها للخارج أو اجعلها قصيرة المدّة ما أمكن.

8- لا تبعث بالرسائل النصية على الأجهزة أو ماشياً

الكتابة أثناء استخدام الأجهزة الرياضية ستطيل المدّة التي تمضيها في النادي بدون فائدة مرجوّة، وستحجز المعدّات التي تستخدمها وأنت تكتب لفترة أطول. أما إذا كنت تكتب بينما تمشي في النادي، فهذا قد يعرّضك للإصطدام بأحد الأجهزة أو بشخص ما في طريقك.

9- لا تقترب كثيرا من المتدرّبين الآخرين

الاقتراب كثيرا من الآخرين أثناء التدريب قد يعرّضك وإياهم للإصابة، كالاصطدام بهم أو بأدواتهم أو وقوع الأوزان الثقيلة. عدا عن أن كثرة الإقتراب ستمنع الشخص من التمرّن بأريحيّة ودون إزعاج، أليس كذلك!

10- لا تتباطئ في تمريناتك

بالإضافة إلى حقيقة أن التباطؤ الغير مبرّر بين التمارين سيعيق كفاءة تدريبك وبالتالي نتائجه؛ فإن التباطؤ هذا سيعيق غيرك من أعضاء النادي ممن ينتظر انتهاءك من ذلك الجهاز حتى يتمكّنوا هم من استخدامه.

11- لا تأتي للنادي وأنت غير جاهز

وهذه تتراوح بين ارتداء الملابس المناسبة للتمارين التي ستمارسها، إلى مطرة الماء، وعدّتك الشخصية أو أي شيء آخر قد تحتاجه وقد يؤثّر على سير خطّة تمارينك والوقت الذي تمضيه في النادي والتكاليف المادّية الجانبية.

12- لا تحتكر المعدات والمرافق لنفسك

حقيقة أنك تمتلك عضوية في ذاك الجيم لا يعني أن لك حريّة التصرّف في ممتلكاته كما تشاء ولمدّة مفتوحة، فهناك أشخاص آخرين لهم الحق في استخدامها أيضاً، خصوصاً إن كان هناك ينتظر انتهاءك منها ليتمكّن من ذلك.

13- لا تبعثر أدوات الجيم ومعدّاته

من الجميل أن تقوم بإعادة كل ما تستخدمه من الأدوات إلى مكانها، فهذا سيسهّل عثور غيرك عليها، ويخفف الأعباء على الموظفين في المركز وإن كان هناك عد كافي منهم لأداء تلك المهمّة، فتصرّفك الجميل هذه سيجعلهم يميّزوك عن البقيّة ولا يمانعوا تقديم المساعدة لك عندما تحتاجها.

14- لا تخجل من السؤال عن شيء لا تعرفه

إن صادفت جهاز تمرين أو أداة رياضية لا تعرف كيفية استخدامها وترغب في ذلك، لا تتردّد في سؤال المدرّب المُشرف في المركز وطلب مساعدته، فهذا سيكون أفضل من أن تستخدم الجهاز بطريقة خاطئة تُحرجك أمام الآخرين، أو تتسبب لك بأي إصابة.

15- لا تزعج الآخرين بصوتك وأنت تتدرّب

لا داعِ لأن تُعلم الأخرين بمدى صعوبة تمرينك أو ثِقًل الأوزان التي تحملها من خلال إخراج أصوات من فمك ورئتيك لتوحي بذلك. فهذا مُزعج للآخرين ومشتت لمن يحاول التركيز في تمرينه.

16- لا تحوّل النادي إلى استوديو تصوير لنفسك

من المفيد فعلاً أن تأخذ صورة لنفسك كل فترة لتعلم ما إذا كانت جهودك في الحمية والتمارين مُجدية، لكن هذا لا يعني أن تأخذ صورة لنفسك وأنت تؤدّي كل تمرين عند كل جهاز ودمبل وبار ومرآة!

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