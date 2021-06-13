للوقاية من الأمراض.. مأكولات غنية بمضادات الأكسدة احرصي على تناولها

تنتج أجسامنا عناصر مضادة للأكسدة بشكل طبيعي ولكن يجب ان نعززها ايضاً بتناول المأكولات التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والذي يؤدي للإصابة بالسرطان وأمراض العين والأوعية الدموية والقلب.

إليك قائمة بالمأكولات الغنية بمضادات الأكسدة، احرصي على إدراجها في نظامك الغذائي:

الفراولة:

تحتوي فاكهة الفراولة على فيتامين C ومضادات الأكسدة مثل مادة الأنثوسيانين الذي يحمي من الإصابة بأمراض متعددة مثل القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول الضارة بالجسم.

الخرشوف:

يحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية ومضادات أكسدة مثل الكلوروجينيك الذي يُقلل من خطر الإصابة بأمراض مميتة مثل السرطان والقلب والسكري في المرحلة الثانية.

الكالي أو الكرنب المجعد:

يحتوي نبات الكالي او المعروف باسم الكرنب الأجعد أو المجعد على عدة فيتامينات مثل A و Cو K ونسب عالية من العناصر المضادة للأكسدة ويحتوي الكالي الأحمر على ضعف العناصر المضادة للأكسدة مقارنة بالنبات الأخضر منه.

البقوليات:

تعتبر البقوليات مثل العدس والفول من أفضل مصادر مضادات الاكسدة والتي تقي الجسم من الإصابة بالالتهابات والسرطان.

الشمندر:

يحتوي الشمندر على مجموعة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

السبانخ:

تحتوي السبانخ على مضادات اكسدة مثل الولتين والزياكسانثين والتي تحمي العيون من الإصابة بالامراض الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

الجوز:

أكدت عدة أبحاث علمية ان الجوز يحتوي على مضادات أكسدة و عنصر البوليفينول الذي يمنع الإجهاد التأكسدي للخلايا وبقي الجسم من السرطان.

الشيكولاتة السوداء " درك ":

تحتوي الشوكولاتة السوداء " درك " على عناصر مضادة للأكسدة وتقي الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب كما أنها تساعد على إنقاص الوزن.

الشوفان:

يقلل الشوفان من الالتهابات التي تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكري بسبب غناه بمضادات الاكسدة.

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