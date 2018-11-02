يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من العسل على علبة الشامبو الخاصة بكِ (shutterstock.com)

معظمنا يعرف عسل النحل كمحل أو غذاء بديل لنمط حياة أكثر صحة وذلك لفوائده المدهشة للجسم، ولكن لابد أن نعلم أيضًا أنه يتم استغلال العسل في المناحي الجمالية للشعر خصوصًا أن لزوجة العسل تعتبر عنصرًا رائعًا لتعزيز نمو الشعر وتقليل تقصفه وحمايته من الرطوبة لكونه مادة مرطبة.

ولدى العسل خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه، ولما له من خصائص مطهرة لبصيلات الشعر فهو يمنع عدوى فروة الرأس بالقشرة والتي غالبا ما تكون سببًا لتساقط الشعر، فقد قدم موقع «ستايل كريزي» عدة ماسكات لصحة وجمال الشعر قائمة على عسل النحل.

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للشعر التالف

يعد زيت الزيتون إضافة رائعة خصوصًا أن الخليط يعتبر بمثابة بلسم يساعد على إعادة الليونة للشعر الأمر الذي يسهل تسريحه ويجعله ناعم الملمس.

المكونات:

•نصف كوب عسل.

•¼ كوب زيت زيتون.

•¼ كوب لبن رائب (اختياري)

الطريقة:

- ضعي العسل وزيت الزيتون بالميكروويف لمدة 30 ثانية بمجرد أن يبرد الخليط أضيفي اللبن الرائب وقلبي جيدًا.

- وزعيه على شعرك ودلكي فروة رأسك بالخليط مع تغطيته لمدة 30 دقيقة واشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو ويكرر مرة أسبوعيًا.

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لشعر لامع

تعتبر ثمرة الموز مصدرًا مهما لفيتامين (B6)، وفيتامين (ج)، والبوتاسيوم مما يساعد شعرك على النمو بصحة ولمعان طبيعي ولكن مشكلة هذا الماسك أن الموز يعلق بالشعر ويصعب إزالته لذلك يمكنك زيادة كمية زيت الزيتون لجعل المزيج أكثر نعومة.

المكونات:

•½ كوب عسل.

•2 موزة مهروسة.

•¼ كوب زيت زيتون.

الطريقة:

-امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

- وزعيه على شعرك ودلكي فروة رأسك بالخليط مع تغطيته لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي شعرك مرتين بالماء البارد لإزالة بقايا الموز نهائيا، يكرر مرة أسبوعيًا.

للشعر المتساقط

6 وصفات طبيعية مجربة لتنعيم الشعر الجاف

يتكون الشعر من الكيراتين الذي يحتاج لنسبة عالية من البروتينات ولكون البيض مصدرا مهما للبروتينات والفيتامينات مثل (B5) الذي يمنع تساقطه، وفيتامين(B8) الذي يعمل على مكافحة الصلع فهذا الماسك يساعد على وصول الأوكسجين لجذور الشعر ونموه بطريقة دورية صحيحة.

المكونات:

•كوب عسل.

•2 بيضة كاملة.

الطريقة:

- اخفقي البيضتين وأضيفي إليهما ½ كوب العسل مبدئيًا وقلبي جيدًا ثم أضيفي العسل تدريجيا حتي تحصلي علي خليط ذي قوام سميك.

- ابدئي بتدليك فروة رأسك والجذور بالخليط نزولًا للأطراف مع تغطيته لمدة 20 دقيقة واشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو، يكرر مرة أسبوعيًا.

للشعر الجاف

الأفوكادو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية الطبيعية والأحماض الدهنية وجميعها مواد مغذية ومفيدة للشعر الجاف وعلاج نهاياته المتقصفة، فهذا الماسك يساعد الشعر في الحفاظ على رطوبته وحيويته وستلاحظين نتائجه بعد تطبيقه مباشرة.

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المكونات:

•½ كوب عسل.

•ثمرة أفوكادو مهروسة.

•2 ملعقة مايونيز «اختياري»

الطريقة:

- امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- اجعلي الخليط يغطي شعرك كاملا وارتدي «بونيه» الاستحمام واتركيه 25دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو، يكرر مرة أسبوعيا.

لقشرة الشعر

هذا الماسك يعمل بمثابة مادة مطهرة ومضادة للبكتيريا التي تسبب ظهور القشرة المسببة للحكة والرائحة الكريهة للشعر، ويعمل على إعطاء نوع من الانتعاش لفروة الرأس.

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المكونات:

•ملعقة كبيرة عسل.

•2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

•2 ملعقة كبيرة زبادي.

•ملعقة كبيرة زيت زيتون.

الطريقة:

- امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

- ضعي الماسك على شعرك واهتمي بالجذور وفروة الرأس، اتركيه 20دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو، يكرر مرة أسبوعيًا.

لشعر كثيف

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يعد هذا الماسك من الوصفات الطبيعية المجربة لتطويل وزيادة كثافة الشعر بفاعلية وذلك لكون زيت الخروع يُحفز نمو الشعر بمعدل سنتيمتر واحد في الشهر بسبب احتوائه على فيتامين هـ والأحماض الدهنية المغذية لبصيلات الشعر والمعززة لعمل الدورة الدموية.

المكونات:

•ملعقة عسل.

•2 ملعقة كبيرة زيت خروع.

•بيضة كاملة.

الطريقة:

-امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

-ضعي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدا واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو، يكرر مرتين أسبوعيًا.

نصائح خاصة

* يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من العسل على علبة الشامبو الخاصة بكِ للاستفادة المُثلى من فوائده وذلك لكونه منظفا فعالا أيضا.

* إذابة ملعقة عسل كبيرة في ½ كوب من الماء ووزعيه على شعرك مع التدليك بحركات دائرية لفروة الرأس بين الحين والآخر لمدة 3 ساعات لمساعدة بصيلات الشعر على النمو بكفاءة.

* تدليك فروة رأسك لمدة 15 دقيقة بمعلقة من العسل والماء وزيت الزيتون وخل التفاح حيث يحتوي الخليط على الإنزيمات والمغذيات الصحيحة الضرورية لإضفاء اللمعان على شعرك.

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