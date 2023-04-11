البوابة - يستعد المسلمون حول العالم لإحياء الأيام العشر الأخيرة من الشهر الفضيل بعد مرور 20 يومًا على الشهر، والثلث الأخير من شهر رمضان يترقب المسلمون ليلة القدر وهي الليلة التي وصفها الله عز وجل بـ "خيرًا من ألف شهر" نظرًا لمكانتها الكبيرة.

متى موعد ليلة القدر 2023؟

ليلة 21 رمضان: تصادف 14 أبريل/نيسان 2023

ليلة 23 رمضان: تصادف 14 أبريل/نيسان 2023

ليلة 25 رمضان: تصادف 16 أبريل/نيسان 2023

ليلة 27 رمضان: الموافق 18 أبريل/نيسان 2023

ليلة 29 رمضان: الموافق 20 أبريل/نيسان 2023

عبارات عن ليلة القدر 2023

ليلة القدر هي خير من ألف شهر فيها يفرق كل أمر، تنزل فيها القرآن الكريم للإنسان بكل الخير، وفيما يلي عبارات عن ليلة القدر 2023:

اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمه لكل احزاننا وبدايه لأفراحنا واجعل الجنة لنا منزلاً وارزقنا فيه فضل ليلة القدر كل عام وانتم بخير.

اللهم يا رب اجعل أحبتي ممن شملتهم برحمتك في عشرٍ مضت، وممن تشملهم بمغفرتك في عشرٍ أتت، وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت، وتقبل دعائهم ليلة القدر.

اللهم اجعل ليلة القدر فرج كل مكروب و مهموم، اللهم ارفع بها البلاء و السوء، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ببركة هذه الليلة العظيمة وقداسة نور فجرها السعيد.

اللهم اجعل ليلة القدر فاتحة خير ويمن و بلغنا فيها المقاصد و الأمنيات ، اللهم أعدها علينا كل عام ونحن في ظلك و واسع رحمتك.

اللهم أختم لأحبتي رمضان، واكتب لهم في ليلة القدر العتق من النيران.

اللهم اجعلنا وأحبتنا من الصوامين القوامين المرحومين المقبولين المخلصين واكتب لنا في هذا الشهر من الرحمة والبركة والعفو لعبادك واجعلنا ممن صام رمضان واستكمل الأجر وحاز على عظيم الأجر وأدرك ليلة القدر كل عام وانتم جميعا بخير اخوتي في الله.

اللهم مع شهر الخير اجعل رمضان شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات، وهمومنا إلى أفراح، واجعله خاتمة لكل أحزاننا وبداية لأفراحنا، وأعنا على صيامه وقيامه وبلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال.

دعاء ليلة القدر

اللهم يا ربّ أسألك بأسمائك الحسنى أن تتقبل صلاتنا وصيامنا ودعائنا فأنت الكريم المعطاء الخير.

اللهم يا رب اغفر لنا ما تقدّم وما تأخر من ذنوبنا وخطايانا وزلّاتنا بقدوم ليلة القدر العظيمة.

يا ربّ يا ربّ العالمين أصلح لنا أحوالنا وأنفسنا وديننا وأخلاقنا وعلمنا وعملنا في ليلة القدر.

اللهم يا ربّ ارزقنا اتباع طريق الحق والخير والبركة والمحبة وجنبنا طريق الباطل والشر والسوء أنت القادر على كلّ شيء.

ماذا تفعل في ليلة القدر؟

الإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى.

الاستغفار

التسبيح

الصلاة على النبي

الصدقة

الدعاء

قيام الليل

الالتزام بصلاة التراويح

الاستماع إلى الدروس الدينية

عجائب ليلة القدر

ليلة القدر هي أهم وقت في هذا الشهر ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة بالخير والبركات، والبر والرحمات، يقبل الله فيها الدعوات ويحقق الأمنيات، وفيما يلي نقدم لكم عجائب ليلة القدر وهي:

نزول القرآن الكريم

نزول القرآن الكريم في ليلة القدر، قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.



سورة تُتلى إلى يوم القيامة

أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة لتذكر العباد بعظمتها، قال تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر".

نزول الملائكة بأعداد لا حصر لها

تتنزل الملائكة بأعداد لا حصر لها في ليلة القدر العظيمة فتهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس حتى طلوع الفجر، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة، يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر اللّه تعالى".

علامات ليلة القدر

تطلع الشمس لا شعاع لها

الهدوء

لا يوجد فيها صياح الديك أو نباح الكلب أو نهيق الحمار.

السماء صافية

وجود نور في السماء

وجود طمأنينة في القلب وانشراح الصدر

دعاء لنفسي في ليلة القدر 2023

رسائل تهنئة ليلة القدر