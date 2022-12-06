تلجأ معظم السيدات إلى تناول مشروبات وأطعمة تؤخر نزول الدورة الشهرية خصوصاً إذا كان لديها مناسبة أو تريد السباحة، ولكن يمكن أن ينتج عنه مجموعة من الأضرار التي تؤثر بشكل كبير على جسم المرأة، ولكن هناك بعض المشروبات والأطعمة الطبيعية التي تؤخر نزول الدورة الشهرية، حيث يمكن البدء بتطبيق هذه الوجبات قبل 10 أيام من موعد نزول الدورة الشهرية.

مشروبات وأطعمة مضمونة تؤخر نزول الدورة الشهرية

خل التفاح

خل التفاح وذلك بخلط كوب ماء ووضع 4 ملاعق من خل التفاح وشرب هذا الخليط بشكل يومي، من مرتين إلى ثلاثة مرات، وهذه تعتبر طريقة مضمونة تؤخر نزول الدورة الشهرية.

منقوع السواك

ويتم تحضير منقوع السواك عن طريق نقع أعواد السواك بضع ساعات، ثم القيام بشرب منقوع السواك قبل الدورة الشهرية بأسبوع وبشكل يومي، هذه تعتبر من الطرق المضمونة التي تؤخر نزول الدورة الشهرية.

عصير الليمون

وذلك عن طريق شرب كوب من عصير الليمون وبشكل يومي ولمدة أسبوع قبل الدورة الشهرية.

مشروب البردقوش

مشروب البردقوش يعمل على التخلص من ألم الطمث، وفي نفس الوقت إذا تم شرب مشروب البردقوش قبل موعد الدورة الشهرية، فهذا يؤخر نزولها.

أوراق البقدونس

وذلك من خلال القيام بغلي حزمة من أوراق البقدونس في في نصف لتر من الماء لمدة 20 دقيقة ونتركه حتى يبرد ونضيف له ملعقة من العسل للتحلية ويشرب يومياً قبل نزول الدورة الشهرية من ثلاثة إلى أربعة أيام.

شرب الماء

إذا كنت ترغبين في تؤخير الدورة الشهرية يمكنك شرب الماء بكثرة قبل نزول الدورة الشهرية.

شوربة العدس

يفضل الإكثار من شوربة العدس في وجبة الغذاء قبل موعد الدورة الشهرية بأيام،

أوراق توت

خذ 5-6 أوراق توت مجففة وحضر الشاي منها. ابدأ بشرب هذا قبل أسبوع من موعد الدورة الشهرية.

بذور الخردل

امزج ملعقتين صغيرتين من مسحوق بذور الخردل في كوب من الحليب الدافئ. اشربه قبل 5-6 أيام من دورتك الشهرية.

ماء الليمون

خذ ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون مع كوب من الماء لتأجيل الدورة الشهرية بشكل طبيعي.

الجيلاتين

امزج كيسًا واحدًا من الجيلاتين في كوب من الماء الدافئ. احتفظ بها لمدة 5 دقائق ثم اشربها. تناولي 3 أكواب من هذا الخليط يوميًا حتى تريدين تأخير دورتك الشهرية.

فاصوليا فرنسية

اغلي كوبًا من الفاصوليا الفرنسية في 100 مل من الماء لمدة 3-4 دقائق. صفي المحلول وأضيفي عصير الليمون إلى الماء. يمكن أن يمنحك تناول هذا المحلول قبل 5 أيام من موعد الدورة الشهرية نتائج فعالة.

قرفة

خذ كوبًا من الماء في قدر وأضف إليه عود القرفة. نقعها في نار خفيفة لمدة 10-15 دقيقة. صفي الشاي واشربه قبل موعدك بأسبوع.

بذور الشيا

بذور الشيا وذلك عن طريق نقع ملعقة حجم كبير من بذور الشيا طوال الليل في وعاء من الماء، اشرب هذا الماء في الصباح على معدة فارغة. ابدئي بشرب هذا المحلول قبل 6-7 أيام من تاريخ دورتك الشهرية الفعلية.

تمر هندي

التمر الهندي من المشروبات التي تعمل على ضبط الهرمونات وذلك من خلال تناوله طازجًا لعدة أيام قبل نزول الدورة الشهرية، حيث يساعد التمر الهندي وبشكل مباشر على تأخير الدورة الشهرية، حيث يمكن أن يؤخذ 15 جرامًا من بذور التمر هندي، وتوضع في 260 ملي جرام من الماء لمدة دقائق، ويتم تُصفية البذور ثم يُضاف إلى الخليط كمية صغيرة من السكر والملح، ثم تُترك حتى تبرد بالثلاجة، ويتم شرب التمر الهندي بشكل يومي لتأجيل الدورة الشهرية عدة أيام.

كيفية تأخير الدورة الشهرية بدون حبوب

تأخير الدورة الشهرية بدون حبوب عن طريق تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على هرمون البروجسترون مثل الملفوف والقرنبيط والحمضيات، ومنتجات الألبان، وشرب القهوة والشاي.

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الأستروجين مثل الخضار والفواكة وبذور الكتان، والبقوليات، الزيوت.

تجنبي تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل لأنه التوابل تساعد على نزول الدورة الشهرية بسرعة.

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