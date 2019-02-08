منها الامتناع عن أكل السمك مع اللبن.. معتقدات الخاطئة عن الطعام

من المعتقدات الخاطئة الشائعة بين الناس أن أكل السمك وشرب اللبن بنفس الوقت غير صحي

الطعام يحتل مكانة رئيسة في حياة الناس كان من الطبيعي أن ينشأ حوله كثير من المعتقدات الخاطئة أو المبالغ فيها، والكثير منها ما يتصل بالغذاء والتغذية وتتداولها فئات كثيرة من الناس مؤكدة صحتها دون الرجوع إلى رأي العلم أو خبراء التغذية بشأنها، للتيقن من صحتها أو عدمها.

فتناول الانسان للحساء في بداية الوجبة يقلل من الشهية للدهون، وبالتالي المزيد من السعرات الحرارية في بقية الوجبة، حيث بينت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يبدأون طعامهم بالحساء القليل الدهون تقل نسبة السعرات الحرارية التي يأخذونها من بقية الطعام بنسبة %25 بالمقارنة مع الاشخاص الذين يأكلون طعاماً عالي الدهون في بداية الطعام.

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وأيضاً من المعتقدات الخاطئة الشائعة بين الناس أن أكل السمك وشرب اللبن بنفس الوقت غير صحي، فلم يثبت حتى الآن أي تعارض بين أكل السمك وشرب اللبن، فكلاهما غذاء جيد ومفيد لجسم الانسان وليس هناك ما يمنع تناولهما في فترات متقاربة، حيث أنها تسبب للبعض حساسية خفيفة يعتمد على طبيعة الجسم.

خطأ أيضاً: الأكل ببطء مفيد جداً للهضم ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من الذين يتناولون وجباتهم بسرعة كبيرة، حيث أن المخ يحتاج إلى 20 دقيقة حتى يتلقى إشارة من المعدة بأن الانسان تناول كفايته من الطعام، ومهما تناولت من طعام خلال العشرين دقيقة الأولى فإن المخ لا يتلقى إشارة بالشعور بالاكتفاء، وبالتالي يتناول الشخص المزيد من طعام لا يحتاجه جسمه والنتيجة تراكم الدهون والسمنة.

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إهمال وجبة الافطار من الاخطاء الشائعة، فوجبة الافطار من الواجبات الهامة فهي تمنح الانسان الطاقة اللازمة ليبدأ يومه بنشاط ويجب أن تكون وجبة خفيفة من الخبز والمربيات وبعض البروتين سهل الهضم مثل الجبن أو البيض مع كوب من الحليب، ولا ننسى نصيب الوجبات السريعة من المشكلات الرئيسة حيث أظهرت آخر الدراسات أنها تعمل حالة اكتئاب وفقر الدم وتصلب الشرايين نظراً لأنها قاسية، ومشاكل للقلب وفقر الدم لإنعدام وجود البروتينات، والمسبب الأول للسمنة والأنيميا وأحياناً تسبب الربو.

كذلك من أضرار الوجبات السريعة أن لها تأثيراً كبيرا على كيمياء المخ عند الأطفال؛ ما يسلب الأطفال إرادتهم وحريتهم وتصيب الأطفال بخمول العقل وضعف قدرة العقل على الاستيعاب وكسل الجسم وإصابة جسمه بضعف وترهلات، فتصبح الوجبات السريعة لديهم كالعادة يدمنون عليها، أيضاً المواد الحارة التى توضع حيث أنها تعمل على ضوجان المعدة واضطرابات تؤدي إلى القرحة.

ولا تنسوا شرب المياه والابتعاد قدر الإمكان عن العصائر الصناعية والمشروبات الغازية لتجنب الجفاف، وتخفيف القهوة؛ لأن القهوة تعمل على جفاف المعدة ومن ثم الشعور بالجوع والتهام الوجبات بإفراط.