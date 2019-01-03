10 هدايا يقع في غرامها الرجال

الرجال تميل إلى الهدايا العملية التى يحتاجها بشكل مباشر (shutterstock.com)

ساعة، نظارة، هاتف، وغيرها من الهدايا القيمة التى يفضلها الرجال، لكنها أصبحت تقليدية، وعلى الأغلب يتوقعها بسهولة.

تشكل الهدية جزءًا مثيرًا فى العلاقة بين الرجل والمرأة، ليس بالمفهوم المادى، بينما نوع وشكل الهدية يعكس مدى اهتمام كل طرف بالآخر. قد لا يشكل الأمر مشكلة للرجل لأن المرأة اهتماماتها متعددة، على عكس الرجل، لذلك عليكِ تقديم هدية تحمل رسالة غير مباشرة أنكِ على دراية كاملة باهتماماته، فنحن فى موسم أعياد بداية العام الجديد.