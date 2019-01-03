10 هدايا يقع في غرامها الرجال
وقبل الحديث عن الهدايا التى يميل لها الرجل، علينا أن نتطرق إلى بعض التفاصيل وهى معايير اختيار الهدية، وهنا يقول الخبراء، إن الرجال تميل إلى الهدايا العملية التى يحتاجها بشكل مباشر، ولكن الأكثر إثارة هو أن تنجح المرأة فى تقديم شىء لم يخطر ببال الرجل رغم حاجته له، خاصة أن الرجال لا ينشغلون كثيراً باحتياجاتهم اليومية.
1ـ أدوات الشِّواء
يميل الرجل إلى السفر مع أصدقائه وإقامة حفلات الشواء، لذلك إذا قدمتها له المرأة، فهذا يعنى أنها تحترم خصوصيته ومساحته الخاصة مع الأصدقاء.
2ـ الخاتم الذكى
بعد انتشار السوار الذكى الذى يتعقب حركات الجسم طوال اليوم، ومعدل خفقان القلب، ويساعد على النوم أيضاً، ظهر الخاتم الذكى، الذى يقوم بنفس المهام ولكن على شكل خاتم، وبعض الرجال لا يفضلون السوار. هذه الهدية يفضلها الرجال الرياضيون.
3ـ حقيبة سفر
يفضل شراء حقيبة صغيرة أو متوسطة الحجم، فالرجال لا يصطحبون كثيرًا من التفاصيل والأدوات خلال السفر.
4ـ وسادة تدليك الرقبة
وهى وسادة تقوم بعمل مساج للرقبة، وتناسب الرجال الذين يعانون من آلام الرقبة، أو هؤلاء الذين يجلسون لفترات طويلة بسبب العمل، كما أنها اختيار مريح فى السفر.
5ـ كوب حراري
بدلاً من الكوب الحرارى التقليدى، ظهر فى الأسواق الإلكترونية كوب قهوة تقليدى مزين بقاعدة حرارية تحافظ على حرارة المشروب لساعات، وهى هدية مبتكرة يمكن اصطحابها فى العمل.
6ـ حقيبة لحفظ النظارات الشمسية
بدلاً من الاحتفاظ بكل نظارة داخل «جراب» خاص يمكنكِ شراء حقيبة تحفظ عدداً من النظارات معاً، وتوفر مكانًا داخل الخزنة.
7ـ ماكينة تحضير القهوة أحادية
بالطبع لا تقدم هذه الهدية إلا إلى عشاق القهوة. فى حين أن أغلب ماكينات تحضير القهوة باهظة الثمن، أصبح متوافرًا فى الأسواق ماكينة أحادية صغيرة الحجم تسمح باصطحابها فى السفر أو العمل.
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8ـ مريلة لحلاقة الذقن
بدلاً من ماكينة الحلاقة التى ربما تكون متوافرة لديه، يمكن شراء مريلة مُجهزة لتسهيل تهذيب الذقن فى أى مكان.
9ـ سماعة لاسلكية
بعض الرجال يميلون إلى سماع الموسيقى، لذلك، يمكن إسعاده بتقديم سماعات لاسلكية ذكية ومبتكرة.
10ـ طابعة صور
إذا كان الرجل ينتمى إلى المدرسة القديمة فى الاحتفاظ بنسخة من الصور، فطابعة الصور ستكون هدية مناسبة له.