وصفة مغربية لتطويل الشعر في أسبوعين

للمرأة ذات الشعر الطويل سحر رائع (shutterstock.com)

عمان - تناول الغذاء الصحي وقص أطراف الشعر يؤدي إلى زيادة طوله، هذه المعلومة صحيحة فعليا، لكن بعض الفتيات يحتجن إلى محفزات لجعل شعرهن يزداد طولا بشكل أسرع من المعتاد.

وهذه المحفزات هي التي نشرتها مجلة روتانا، من وصفة مغربية تعمل على تطويل الشعر في أسبوعين فقط، من خلال استخدامها مرة كل سبعة أيام.

وصفات هندية لتطويل الشعر

المكونات:

ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة

2 فص الثوم

زيت زيتون

زيت جوزهند

الطريقة:

1- في البداية قومي بإحضار حبوب الحلبة، واغليها على النار مع كوبين من الماء، ثم اتركي الماء يتبخر حتى المنتصف، وبعدها أضيفي الثوم عقب تقشيره وزيت الزيتون، ويزت جوز الهند واتركيه حتى يغلي مع الخليط.

2- بعد ذلك اتركي الخليط حتي يبرد، ثم ا غسلي شعرك به، واتركه على الشعر لمدة ساعتين، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو جيدا، للتخلص من بقايا الخليط.