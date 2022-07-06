العشر من ذي الحجة هي أحلى أيام العمر وأغلى أيام الله، استغل هذه الأيام "العشر من ذي الحجة" إنها أفضل أيام العام، فاجتهدوا مثل ما تجتهدوا بشهر رمضان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال : إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر.

3 أذكار لاتتركها طوال فترة العشر من ذي الحجة

التكبير "الله أكبر"، التحميد "الحمدلله"، التهليل " لا إله إلا الله"

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا

أحب الأعمال لله فى العشر الأوائل من ذي الحجة

ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، فمن أحب الأعمال في أفضل أيام الله "الصدقة، الصلاة، قرآن الكريم، قيام الليل، ذكر الله، صلة الرحم".

كيفية المحافظة على الصلاة في العشر من ذي الحجة

راقب أوقات الصلاة وذلك باستخدم رزنامة توضّح أوقات الصلاة أو عن طريق تطبيقًا على الجوال، أو أي طريقة أخرى لتبقى مراقبًا لأوقات الصلاة أولًا بأول.

انتظر الصلاة إلى الصلاة وعدم الغفلة عن مواعيدها، ويجب أن تبقى متنبهًا طوال الوقت إلى كم من الوقت تبقى للأذان التالي، وأن تبقى متيقّظًا في كل لحظة إلى موقعك من اليوم ومن أوقات الصلوات الأخرى، حتى إذا اقترب وقت الأذان كنتَ على استعداد للصلاة قبل أن يؤذن.

استعد قبل الأذان عندما يتبقى 5 دقائق لهذا الأذان، اترك كل ما في يديك واذهب لتهيّئ نفسك للصلاة، توضّأ، ثم افرش سجادة الصلاة واجلس عليها لتستغفر أو تسبح أو تقرأ بعض الآيات لمدة دقيقتين فقط قبل الأذان، هذه الدقائق الخمس رغم قصرها، إلا أنهما تعدّك للصلاة وتجبرك على أدائها في وقتها، وتساعد في تصفية ذهنك لتكون أكثر خشعًا في الصلاة.

اذهب للمسجد، وحاول أن تُلزم نفسك بصلاتين على الأقل في المسجد كل يوم.

الدعاء بأن يعينك الله مهما بذلت من الجهود للمحافظة على الصلاة على وقتها، تذكر أن هذا توفيق من الله تعالى، يوفّق لهُ من يُخلصُ نيّته ويُحسن التوجّه إليه، فادعُ الله دائمًا بأن يعينك على أداء الصلوات في أوقاتها، وأن يقبلها منك.

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجّة

الصلاة

الصيام

قراءة القرآن

الأضحية

الحج

تجنب المعاصي

كيف أستقبل العشر من ذي الحجة؟

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ

نصائح لصيام عشر ذي الحجة