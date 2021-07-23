7 من فوائد النكتارين الصحية المدعومة بالعلم والأبحاث

النكتارين هي فاكهة صيفية لذيذة وهي نوع من أنواع الخوخ، إلّا أنها تتميز بقشرتها الناعمة واللامعة، وبسبب الشعبية المتزايدة لهذه الفاكهة أصبحت تحل مكان الخوخ في الأماكن الخاصة بزراعتها.

ومن الناحية التغذوية، يحتوي النكتارين على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، وهي من الفواكه التي تقدم العديد من الفوائد الصحة للجسم، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن فوائد النكتارين الصحية المدعومة بالعلم والأبحاث والدراسات.

فوائد النكتارين الصحية

- مغذية جدًا

إن ثمرة النكتارين متوسطة الحجم (142 جرام) تحتوي على 65 سعرة حرارية، 0.5 جرام دهون، 1.5 جرام بروتين، 15 جرام كربوهيدرات، 2.4 جرام ألياف، 11.2 جرام سكر، كما تحتوي على البوتاسيوم والنياسين وفيتامين سي والنحاس.

أيضًا يحتوي النكتارين على كميات صغيرة من فيتامين أ واللوتين وزياكسانثين والمنغنيز والزنك الحديد والمغنيسيوم والفوسفور.

- تمنع فقر الدم

يساعد تناول النكتارين جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالحديد في الوقاية من فقر الدم، وهي حالة تنتج عن نقص الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء، ونظرًا لأن خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين عبر الجسم، فقد يشعر الشخص المصاب بفقر الدم بالتعب.

- نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يعد النكتارين غنيًا بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي، وفي الواقع تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن اختلال توازن الجزيئات غيرالمستقرة التي تسمى الجذور الحرة، وبمرور الوقت يسبب الإجهاد التأكسدي أمراضًا مثل السكري والزهايمر وأمراض القلب.

وتشمل مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في النكتارين مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين والتي تساهم في مظهر وطعم ورائحة العديد من الفواكه والخضروات.

- تقلل خطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات إلى أن المركبات الفينولية الموجودة في النكتارين تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث وجدت دراسة شملت أكثر من 470 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 51-70 عامًا أن تناول النكتارين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الرئة للرجال، وربطت الدراسة هذه الفوائد بالنشاط المضاد للأكسدة لهذه الفاكهة.

- تساعد في إنقاص الوزن

يساعد النكتارين في إنقاص الوزن بعدة طرق، حيث أن هذه الفاكهة مصدرًا ممتازًا للألياف التي تدعم الشعور بالشبع، أيضًا هذه الفاكهة منخفضة بشكل طبيعي في السعرات الحرارية والدهون وهو ما يساعد في إنقاص الوزن.

- تحسن صحة البشرة

إن الجلد أو بشرة الإنسان تعتمد على التغذية الجيدة لتظل صحية، وهنا يأتي دور النكتارين الفاكهة التي تدعم صحة الجلد بسبب محتواها من النحاس، حيث أن النحاس يحفز نمو الخلايا في طبقة الأدمة وهي الطبقة الخارجية الثانية من الجلد، كما أن النكتارين يحمي البشرة من التلف ويعزز إنتاج الكولاجين ويوفر البروتين للجسم.

- تقلل من مخاطر الحمل

يعمل النكتارين على التقليل من بعض المخاطر المرتبطة بالحمل بسبب محتواه من البوتاسيوم، حيث يعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، وهذا أمر مهم وذلك بسبب أن ارتفاع ضغط الدم بالعديد من النتائج الصحية السلبية بين الحوامل، بما في ذلك الولادة المبكرة والقيصيرية، لذا فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل النكتارين يضمن لك ولادة آمنة وصحية.

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