أنت أطرق بابي ومشهد أكثر من سخيف بآخر حلقاته.. جائزة أسوأ تمثيل؟

عرضت أمس الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي أنت أطرق بابي بطولة الممثلة التركية هاندا ارتشيل وزميلها كرم بورسين.



الحلقة الأخيرة من مسلسل أنت أطرق بابي وعلى الرغم من تصدرها حديث السوشال ميديا وخاصةً تويتر إلا أنها نالت انتقادات لاذعة وكانت محط سخرية الجمهور خاصةً المشهد الذي أظهر ولادة هاندا في العمل. مشهد الولادة ربما يعتبر من أسوأ المشاهد التي تم عرضها على الشاشة لعدة أسباب:

أولها هاندا كانت بمكياج كامل ومن دون أي ملامح تعب على وجهها أو حتى تعابير تمثيلية قريبة لإمرأة تلد طفلها، إضافةً إلى رد فعل كرم والذي كان أكثر من بارد وهو يساعدها في الولادة. أما ختامها فقد كان بمشهد الطفل الذي وُلد بشك نظيف ووجه ممتلئ وصحة بدنية تشير إلى طفل بعمر الأشهر، ويضاف إلى ذلك أنه لم يتم قطع الحبل السري للطفل بالمشهد وتم استخراجه بكل سهولة.

الجمهور أطلق على المشهد عدة تعليقات ساخرة عبر السوشال ميديا والتي كان منها ترشيحهم لجائزة أسوء ممثلين وقصة عمل إضافةً إلى تعليقات أخرى كان منها "تراجع الهند في التمثيل للمرتبة الثانية وسيطرة الكوبل التركي هاندا وكرم على المرتبة الأولى".. وتابع آخر "الطفل باقي سنه ويدخل المدرسه".. وجاء في تعليق أحدهم "تمثيلهم صاير جدا سخيف".. وتابع أحدهم "ممثلة فاشله وتمثيل فاشل وقصص مافيها عبرة".. واضاف آخر "لو كرم محترم ادواره القويه السابقه وواكف ع الموسم الاول بس جان احسن كعد انصدم بتمثيله"

قصة مسلسل أنت أطرق بابي !

حول قصة العمل فهي تدور في أحداث رومانسية كوميدية حول فتاة شابة تدعي "آيدا" والتي تعلق كل أمالها على أن تكمل تعليمها حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافها إلا أن قطع منحتها الدراسية في الخارج بسبب سيركان تضعها في مواجهة مباشرة معه ليقدم لها عرض لا ينسى لإعادة منحتها والذي هو أن تمثل دور خطيبته لمدة شهرين لتوافق الأخيرة وتضع نفسها في بيئة جديدة عليها ومليئة بالأحداث التي توقعها في حُب سيركان لينتهي الأمر بنهاية سعيدة بعد أن أنجبت منه طفلان.

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