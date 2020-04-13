أندريه بوتشيلي يبكي العالم خلال عرض استثنائي في Duomo di Milano في إيطاليا!

يأمل الإيطاليون في تجاوز محنة انتشار فيروس كورونا الذي اسفر عن وفاة أكثر من 19899 شخص وإصابة 150000 أيضاً حيث أنهم قد تجاوزوا الذروة منذ انتشار الفيروس.

وكمبادرة لطيفة للشعب الإيطالي في عيد الفصح المجيد قدّم مغني الأوبرا العالمي أندريه بوتشيلي حفلاً موسيقياً مذهلاً يوم أمس الأحد بمناسبة عيد الفصح حيث تضمن حفله ومشاعره في الغناء رسالة عاطفية للشعب الإيطالي تضمنت الحب والأمل بالشفاء.

ومُنح أندريه دخولاً حصرياً إلى كاتدرائية ميلانو المغلقة حالياً وسط انتشار الوباء إلا أنها فتحت أبوابها حصرياً لنجم الأوبرا أندريه والعازف إيمانويل فيانيلي.

وتوافد المشاهدون من جميع أنحاء العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنانهم للمغني الذي قدّم أكثر عروضه نجاحاً حتى الآن كما أشادوا بأدائه العاطفي الكبير.

وبدأ الناس بالتعليق على العرض فمنهم من قال: "لا يسعني إلا البكاء على جمال أندريه بوتشيلي المفجع والرائع القادر على الوقوف وحده في الكاتدرائية العظيمة وفقط أمامه مقاعد فارغة فهذه لحظة تاريخية"، وتابع آخر: "لقد كان أداء فاتناً وهو واحد من أنجح وأبرز الأشياء عاطفية التي قد رأيناها".

وكان أندريه قد ألقى رسالة إلى العالم حيث قال: "أنا أؤمن بقوة الصلاة معاً وأؤمن بعيد الفصح المسيحي وبفضل الموسيقى والبث المباشر سنحتضن هذا المكان الجريح وستعود الكاتدرائية وإيطاليا بأكملها مرة أخرى قريباً".

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