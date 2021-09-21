  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الشوق يعيد كرم بورسين لهاندا ارتشيل بسرعة.. وتعليق والده يثير شائعات الزواج!

الشوق يعيد كرم بورسين لهاندا ارتشيل بسرعة.. وتعليق والده يثير شائعات الزواج!

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:12
كرم بورسين وهاندا ارتشيل
كرم بورسين وهاندا ارتشيل

غادر النجم التركي كرم بورسين في الأسبوع الماضي إلى إيطاليا وتحديداً ميلانو وذلك لتصوير برنامج حواري إيطالي مع المقدمة سيلفيا توفانين.

اقرأ ايضاًمعجب يضع كرم بورسين بموقف محرج خلال زيارته لإيطاليا.. هل يشبه جان يامان لهذه الدرجة!معجب يضع كرم بورسين بموقف محرج خلال زيارته لإيطاليا.. هل يشبه جان يامان لهذه الدرجة!

ويبدو واضحاً أن شوق كرم بورسين لحبيبته النجمة هاندا ارتشيل جعلت زيارته لإيطاليا قصيرة جداً، حيث عاد إلى تركيا بعد تصوير حلقة برنامجه مباشرة.

وقضى الثنائي عطلة نهائية الأسبوع معاً حيث شاركا العديد  من الصور الرومانسية عبر حسابهما الخاص على "انستغرام"، حيث ظهر كرم وهو عاري الصدر بينما كانت هاندا خلفه ترسم.

Kerem Bürsin Hande Erçel after italy trip romantic weekend italya gezisi sonrası romantik hafta sonu

وعلّق كرم على الصور بقوله: "الوقت المفضّل لديّ برفقة هاندا ارتشيل"، لتعيد هاندا نشر الصور وعلّقت عليها بقبلة ورموز حب تعبيرية.

اقرأ ايضاًمعجب يضع كرم بورسين بموقف محرج خلال زيارته لإيطاليا.. هل يشبه جان يامان لهذه الدرجة!كرم بورسين ينشر صورته وهو طفل صغير.. فهل حافظ على ملامحه الوسيمة!

كرم بورسين

وكن المفاجأة هو تعليق والد كرم على الصور برمز تعبيري وهو التصفيق، ليُنظر على انها تأكيد من والد كرم على علاقة ابنه بهاندا ومؤشر لاقتراب خطوبتهما وزواجهما.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:هاندا ارتشيلكرم بورسيناخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...