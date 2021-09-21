الشوق يعيد كرم بورسين لهاندا ارتشيل بسرعة.. وتعليق والده يثير شائعات الزواج!

غادر النجم التركي كرم بورسين في الأسبوع الماضي إلى إيطاليا وتحديداً ميلانو وذلك لتصوير برنامج حواري إيطالي مع المقدمة سيلفيا توفانين.

ويبدو واضحاً أن شوق كرم بورسين لحبيبته النجمة هاندا ارتشيل جعلت زيارته لإيطاليا قصيرة جداً، حيث عاد إلى تركيا بعد تصوير حلقة برنامجه مباشرة.

وقضى الثنائي عطلة نهائية الأسبوع معاً حيث شاركا العديد من الصور الرومانسية عبر حسابهما الخاص على "انستغرام"، حيث ظهر كرم وهو عاري الصدر بينما كانت هاندا خلفه ترسم.

وعلّق كرم على الصور بقوله: "الوقت المفضّل لديّ برفقة هاندا ارتشيل"، لتعيد هاندا نشر الصور وعلّقت عليها بقبلة ورموز حب تعبيرية.

وكن المفاجأة هو تعليق والد كرم على الصور برمز تعبيري وهو التصفيق، ليُنظر على انها تأكيد من والد كرم على علاقة ابنه بهاندا ومؤشر لاقتراب خطوبتهما وزواجهما.

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