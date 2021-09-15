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بطل مسلسل "حريم السلطان" يستعدّ لاستقبال طفلته الثالثة.. ويكشف عن اسمها وما سيفعله بعد ولادتها!

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:13
خالد أرغنتش وزوجته
خالد أرغنتش وزوجته

يستعدّ نجم مسلسل حريم السلطان "خالد ارغنتش" لاستقبال طفلته الثالثة، وذلك بعد إشاعات حمل زوجته والتي أثارتها قبل عدة أشهر من خلال نشرها عدة صور لها.

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وكان النجم خالد قد صرّح خلال وقت سابق عن رغبته الكبيرة بإنجاب عدد كبير من الأطفال، حيث كشف في إحدى المقابلات بقوله: "لطالما حلمت بمنزل مليء بالأطفال ولا مانع لدينا من إنجاب المزيد".

ويبدو أنهما لم يلبثا طويلاً حتى أعلنا خبر حملها بطفلتهما الثالثة والتي يستعدّان لاستقبالها قريباً حيث كشفا أنهما سيطلقان عليها اسم ليلى.

 

وكانا النجمين خالد ارغنتش وبيرغوزار كوريل اتخذا قراراً مشتركاً أنهما لن يقوما بأي أعمال من أجل رعاية أطفالهم مع بعضهم..

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وسيقومان بتقسيم وقت الأعمال بينهما ولكن لن يعملا بنفس الوقت وذلك من اجل رعاية أبنائهم الثلاث.

ويذكر أن النجمان تزوجا عام 2009 حيث أنجبا طفلين وهذه الطفلة الثالثة التي يستعدان لاستقبالها، وكان خالد يستعدّ لأعمال مهنية ضخمة ولكن يبدو أن خططه ستتغير مع استقبال المولودة.

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