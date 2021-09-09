مسلسل "انت اطرق بابي"يعرض الحلقة الأخيرة.. وهذه أهم الأحداث!

بُثت الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر مشاهدة في تركيا والوطن العربي "Son Kez Sen Çal Kapımı" بالعربي " أنت اطرق بابي "، والذي استمر عرضه لمدة أكثر من عام.

وبدأت الحلقة الأخيرة بسقوط "أيدا" عندما كانت تحاول التقاط البالون لابنتها وهي حامل بطفلها الثاني لينقذها زوجها ساركان بولات، وتستمر تفاصيل الحلقة حتى وصول سيركان وأيدا إلى االشاليه لوحدهما لقضاء بعض الوقت.

وخلال تواجد سيركان وأيدا في الغابة تبدأ آلام المخاض لدى أيدا وهما في الغابة مما أشعر سيركان يتوتّر وهي تضغط عليه بأن يساعدها بأن تلد في الغابة بينما هو يريد ولادتها في المستشفى.

وفي هذه الأثناء يجتمع جميع أبطال المسلسل داخل المشفى لأسباب مختلفة بوجود ساركان وأيدا وفي اللقطة الأخيرة تكون أيدا وساركان بجانب البحيرة وإلى جانبهما طفليهما.

وخلال وقت سابق قبل عرض الحلقة الأخيرة تصدّر هاشتاغ # SonKezSenÇalKapmı "انت أطرق بابي للمرة الأخيرة" حيث وصل عدد التغريدات 1.4 مليون مما جعله يتصدر قائمة تويتر في مختلف العالم.

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