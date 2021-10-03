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بعد حصولها على لقب أجمل امرأة في العالم.. هاندا ارتشيل تتعرّض للهجوم "الفضل يعود لطبيب التجميل"

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:33
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

حصلت النجمة التركية هاندا ارتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قبل مجلة Glamour العالمية، حيث تصدّرت الصحف التركية والعالمية بهذا الخبر.

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وتعرّضت هاندا لهجوم عنيف بعد حصولها على اللقب، حيث أكّد المتابعون بالإضافة للصحف بأن الفضل الأول والأخير لحصول هاندا على اللقب يعود لطبيب التجميل الذي أدّى عمله باحترافية عالية.

هاندا ارتشيل

ونشر المتابعون صورة لهاندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كُشف فيها عدد العمليات الجراحية التي قامت بها وهي:  حقنت الفلر للشفاه، رفع حاجب و رفع خدودها، تنعيم للفك، و تحديد الذقن .

وخلال وقت سابق كانت هاندا قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ببث مباشر عبر "انستغرام" تدعو المتابعين لتنزيل التطبيق الموسيقي سوبتفاي وذلك ضمن حملة دعائية.

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هاندا ارتشيل

وأثناء حديثها سقطت حمّالة صدرها السوداء من الجهة اليسرى، ولم تكن تنتبه لها ولكنها تعرّضت لهجوم من عدد من المتابعين الأمر الذي جعلها تقدم اعتذارها لاحقاً.

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